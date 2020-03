Arona aplica medidas para el censo obligatorio de animales

La inclusión en el censo conlleva normas como la de tener un chip implantado por un veterinario y evitar, de esta forma y entre otros comportamientos, su abandono. No obstante, son numerosos los casos en los que los propietarios no dan de alta a sus animales en el censo municipal.

Meses atrás, el Ayuntamiento, a través de su área de Medio Ambiente, puso en marcha una campaña de concienciación para que fueran estos quienes dieran de alta voluntariamente a sus animales en el censo, una acción que es totalmente gratuita y que se puede realizar en las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC).

No obstante, un segundo paso ha sido la actuación del área de Seguridad que, a través de la Policía Local, ha realizado durante el mes de febrero un total de 146 intervenciones, de las cuales, una veintena ha terminado en multa.

La inmensa mayoría de estas se refieren, precisamente, a no tener al animal censado o identificado, no haberlo vacunado, no tenerlo asegurado o llevarlo sin bozal en un espacio público, estando este en el listado de animales potencialmente peligrosos.

Francisco Marichal: "Seguridad y respeto a la dignidad de los animales"

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Arona, Francisco Marichal, ha explicado que "tener censados a nuestros animales es, precisamente, un buen paso en la dirección de cuidar adecuadamente de ellos y de reconocer la dignidad que merecen, por lo que es muy importante tener conocimiento de que este censo es totalmente necesario y obligatorio y que las intervenciones que hemos realizado en las últimas semanas van dirigidas a garantizar la dignidad de los animales, un cuidado adecuado, así como a dar un buen uso a los espacios públicos, garantizando la seguridad de todos".