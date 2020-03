El Gobierno de España lanza la campaña #EsteVirusLoParamosUnidos para aunar el esfuerzo de todo el país en la lucha contra el coronavirus e incentivar las medidas de distanciamiento social

Nacional/ La declaración del Estado de Alarma entró en vigor al filo de la pasada medianoche con su publicación en el BOE y hoy afrontaremos juntos el primero de los quince días durante los que estará en vigor.

Es un momento crucial para todos, en el que tenemos la posibilidad de demostrar que estamos a la altura de las circunstancias. El presidente del Gobierno, en su declaración de anoche, apeló al sentido cívico de todos y agradeció la entrega absoluta de muchos sectores sociales y profesionales, en especial de los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario en su conjunto, cuando expresó que España tiene la capacidad de levantarse cuantas veces haga falta.



"Si de algo estamos convencidos", afirmó el presidente, "es de la fortaleza de este país. Esta es una batalla que vamos a ganar, sobre eso no hay discusión: la vamos a ganar. Lo importante es qué precio pagaremos por esa victoria.



Cuantas más vidas nos ahorremos, cuantos más enfermos y más días de enfermedad nos evitemos, cuanto menos tiempo de vida, de estudio, de trabajo, de ocio sacrifiquemos, más rotunda será esa victoria. Que no quepa duda alguna: unidos, saldremos adelante. Unidos venceremos al virus".

Para reforzar esta idea de unidad y responsabilidad común, el Gobierno de España ha puesto hoy en marcha una importante campaña de publicidad institucional en la que se refuerza que es la ciudadanía, uno a uno y toda en conjunto, el principal motor de la esperanza nacional en la lucha contra el virus.

La campaña lleva como elemento principal la etiqueta: #EsteVirusLoParamosUnidos, seguida de las recomendaciones dadas por el Ministerio de Sanidad y coordinadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con frases como estas: "Lo paramos si no te confías"; "lo paramos si te mentalizas de que esto no va a ser fácil"; "lo paramos cada vez que te lavas las manos"; "lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia"; "lo paramos si te quedas en casa"; "lo paramos si viajas solo cuando es imprescindible"; "lo paramos si evitas lugares concurridos"; "lo paramos cuando no compartes información falsa"; "lo paramos si ayudas y haces caso a nuestros profesionales"; "lo paramos cuando confías en que vamos a superar esto".

La imagen de esta campaña expresa toda la fuerza y responsabilidad que el Gobierno reclama a cada ciudadana y ciudadano, de todas las edades, de toda condición. La misma con la que el Gobierno al completo y su presidente asumen la gravedad del momento y la profunda responsabilidad que tienen ante cada uno de los habitantes de toda España.