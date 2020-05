Una mujer embarazada protagoniza la campaña 'Infinitas' del Cabildo para concienciar sobre la igualdad en el mes del Día de la Madre

"Las mujeres somos dueñas de nuestro propio cuerpo y solo nosotras tenemos la capacidad de decidir sobre él, y de eso trata 'Infinitas' en este mes de mayo", explicó la consejera de Igualdad, Sara Ramírez, quien reivindicó que en esta etapa de confinamiento es necesario más que nunca poner el acento en la corresponsabilidad y el reparto de tareas en el hogar.

"Sin censura y sin razón porque es esa mi elección" es la décima compuesta por el verseador Yeray Rodríguez caligrafiada en el vientre de Urbano, quien aseguró que fue "mágico" sentir cómo escribían la frase mientras su pequeña daba patadas dentro de la panza. Y destacó que en este trabajo no solo contaron con ella, sino también con la niña que aún tiene en su vientre.

Urbano calificó la experiencia como "única", porque además de experimentar una agradable sensación de libertad sintió que no estaba sola y que juntas las mujeres son más fuertes. "Nunca estaré lo suficiente agradecida por la oportunidad que me han dado. Me han hecho sentir a gusto y he podido expresar mis sentimientos con todo el equipo sin tener vergüenza. Todos han buscado el mejor momento para expresar lo suyo a esas guerreras", añadió.

Por su parte, Sara Yun, la fotógrafa que ha captado con su objetivo a la protagonista, señaló que su propósito fue que la modelo "sacase toda la alegría y valentía que tiene en su interior". Y expresó su satisfacción por comprobar que la fotografía sirve de herramienta para empoderar.

Por último, el calígrafo Felo Monzón Benítez, responsable de plasmar las frases en la piel de las participantes, subrayó que la caligrafía circular en el vientre de la protagonista con la frase extraída de la décima habla del posicionamiento de la mujer en el mundo. "La pasión y la libertad de elección nunca deben ser sustituidas por la censura", añadió.

"Voy a escribírtelo aquí: sobre un cuerpo que te enseño, pero que no busca dueño porque ya me tiene a mí. Voy a escribírtelo así, sin censura y con pasión, porque es esa mi elección y porque esta piel tan mía ni es sumisa mercancía ni está a tu disposición" es la décima escogida para la protagonista de mayo con el fin de romper estereotipos, sean físicos, de carácter o género, que encasillan a las mujeres para concienciar de que ellas son infinitas.