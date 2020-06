1.163 vendedoras y vendedores de la ONCE en Canarias vuelven a llevar la ilusión a las calles

Canarias/ José Luis, Paloma, Yésica o María José se preparan ya para el lunes 15 de junio. Un total de 1.163 vendedores y vendedoras de la ONCE en las Islas Canarias vuelven a las calles el próximo 15 de junio para seguir llevando la ilusión y retomar el contacto con sus clientes y con las muchas personas que, de forma solidaria, compran los productos de lotería de la ONCE.

Este regreso se realiza en función de la normativa vigente del proceso de desescalada aprobada por las autoridades y, muy especialmente, una vez que se han garantizado las medidas de seguridad para los vendedores de Canarias y sus clientes, mediante la debida información y la puesta a disposición del material necesario, al igual que para el resto de trabajadores de la Organización.En la Islas Canarias, la ONCE cuenta con más de 1.160 agentes vendedores (610 pertenecen a Tenerife y 553 a Las Palmas) que repartirán la ilusión desde todos los rincones, con sus puntos de venta habituales y los 84 quioscos ubicados por la geografía insular.José Luis Cedrés es uno de esos 'centinelas de la ilusión' que volverá a las calles en su punto de venta situado en el Barrio de Escaleritas. Reconoce que durante este período de confinamiento "una de las cosas que más he echado de menos ha sido el trato cordial y amistoso que tenía a con mis clientes". En este sentido se muestra "deseoso de regresar y pasar momentos de alegría e ilusión, pero siempre con las medidas de seguridad necesarias para todos".Por su parte la vendedora Paloma de Felipe volverá a su punto de venta situado en la puerta principal de El Corte Inglés de la Avenida José Mesa y López, desde donde explica que le gustaría encontrarse "con todos y cada uno de mis clientes y comprobar que están bien de salud". Como su compañero, indica que "gracias a la ONCE cumplimos las normas de seguridad porque cada uno llevamos mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico, para evitar posibles contagios".

Por ello, Paloma recuerda que "el pago con tarjeta siempre es el más seguro" y explica que "cuando se compra un cupón se contribuye con la gran labor social de la ONCE".

En Telde, la ciudadanía se encontrará con Yésica Rodríguez, vendedora del año 2019 en las Islas Canarias, quien se muestra alegre y feliz "de volver a vender cupones y ver a todos los clientes que cada día compran con ilusión, que me saludan o que compran un número y no lo miran para dejarlo en manos de la suerte". "Han sido días muy difíciles pero estoy segura de que juntos vamos a conseguir salir de forma definitiva de esta situación", concluye.

Y en la Playa Blanca de Lanzarote regresará María José Madrid, que está "deseando compartir inquietudes, alegrías y muchos premios" con toda la gente. Al igual que su compañera Paloma de Felipe, recuerda que el pago más seguro "es con tarjeta a través del Terminal Punto de Venta (TPV)" y pide "que nadie se preocupe por la distancia de seguridad porque no habrá ningún problema".

Como José Luis, Paloma, Yésica y María José, muchos vendedores y vendedoras han añorado durante tres meses esta vuelta a las calles y el contacto con sus clientes habituales, equipados con toda la seguridad posible para seguir repartiendo la mucha ilusión acumulada estos días.