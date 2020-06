El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destina 18.000 euros para garantizar el funcionamiento del piso de emergencia para mujeres vulnerables

La subvención tiene un valor de 18.000 euros para el ejercicio del presente año 2020 y, tal y como explicó la concejala de Igualdad, Ana Delia Darias, "con el propósito de seguir avanzando en el objetivo de igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género", a través de la Concejalía de Igualdad, entre otras actuaciones, se ha previsto en el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2021 esta línea de subvención específica a la Entidad Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación "para garantizar la continuidad y el mantenimiento de este recurso alojativo para mujeres en situación de vulnerabilidad social y/o víctimas de violencia de género, así como sus hijos e hijas", gestionado en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

La edila resaltó la importancia de que el Consistorio chicharrero haya dado luz verde por primera vez a esta dotación nominativa con la finalidad de que la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación pueda realizar "una gestión estable y cubrir los gastos relacionados con el proyecto, como agua, luz, mobiliario o el propio mantenimiento de las familias acogidas". Dicho Piso Tutelado dispone de una capacidad alojativa para cuatro unidades familiares.

La firma de este convenio de subvención tiene como objetivo "apoyar y garantizar el trabajo y la atención adecuada a las mujeres derivadas de los servicios sociales por su situación de vulnerabilidad social, no exclusivamente víctimas de violencia de género", añadió Darias, quien incidió en el deber de las administraciones públicas de involucrarse en este tipo de proyectos "para que no dejen de prestar su importante servicio por la falta de ingresos".

El Piso Tutelado, como recurso alojativo, es un servicio orientado a ofrecer alojamiento temporal a mujeres solas o con hijos/as menores a su cargo, en situación de vulnerabilidad social, con medios económicos insuficientes y escaso o nulo apoyo familiar y/o social, con el propósito de cubrir las necesidades básicas de protección y sustento de la unidad familiar. Para ello, cuentan con la intervención de un equipo técnico multidisciplinar (trabajadora social, educadora y psicóloga) que junto con el personal voluntario de apoyo, desarrollarán su intervención a través de planes de intervención individualizados con cada unidad familiar, abordando la atención social, orientación laboral de cara a la mejora de la empleabilidad, el apoyo psicológico integral que favorezca el fortalecimiento y desarrollo de habilidades y recursos personales; la intervención educativa con madres y menores durante todo el proceso de acogida, propiciando la convivencia de las unidades familiares y reorganizando la economía personal y/o familiar para alcanzar la independencia.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recuerda a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia de género, o las personas que en su deber de denunciar sospechen de la existencia de un caso, que tienen a su disposición el Teléfono de Violencia de Género, el 016, que es gratuito, está disponible las 24 horas del día todos los días del año y no deja rastro en la factura telefónica.