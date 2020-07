Emoción en la entrega de premios del Ayuntamiento de Santa Cruz por sus concursos infantiles del confinamiento

Santa Cruz de Tenerife/ El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acogió el acto de entrega de los premios a las obras ganadoras de los certámenes infantiles de dibujos y relatos que fueron convocados en la capital tinerfeña unos días después de decretarse el estado de alarma.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha vivido una estampa inusual, con la celebración este martes por la tarde del acto de entrega de premios a las obras ganadoras de los concursos convocados para la infancia y la adolescencia chicharrera desde el área de Educación unos días después de decretarse el estado de alarma, el certamen de dibujos, "Juego con mi familia", y el de relatos, "Lo que más me gusta de estar en casa".



La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, acompañada de la concejala de Juventud y Educación, Elena Mateo, y la concejala de Participación Ciudadana, Anda Delia Darias, presidió la ceremonia, que alejada de solemnidad y artificios, sirvió para la entrega de los premios a las seis ganadoras del concurso de dibujos y las cuatro de relatos y contó con una sesión de cuentacuentos a cargo de Isabel Bolívar, que con su actuación "Animalindos" hizo las delicias de un público familiar e infantil que no reprimió su alegría y emoción en ningún momento. El motivo de la celebración, en palabras de la alcaldesa, era felicitar a las ganadoras "en persona, y agradecerles la participación en estos certámenes" puestos en marcha los primeros días del confinamiento para que los niños y niñas del municipio "encontraran un espacio para disfrutar en familia y expresar lo que sentían", así como, continuó, "que tuvieran un pequeño aliciente que les hiciera más llevadera la difícil situación".

La alcaldesa, junto con las concejalas, entregó los distintos premios tras admitir que la elección de las obras ganadoras fue muy complicada porque "todas, sin excepción, han sido grandes obras y es muy difícil elegir cuando todo es bueno" y manifestó que "las exhibiremos con mucho orgullo en la página web del Ayuntamiento".

Casualmente, todos los trabajos galardonados pertenecen a niñas, a las cuales ya se les notificó hace algunas semanas que eran las ganadoras de los concursos. La regidora municipal se mostró satisfecha con el acto de entrega de premios, pues, como recordó, "también dijimos entonces que intentaríamos hacer todo lo posible por rendirles un pequeño acto-homenaje en cuanto las circunstancias lo permitieran".

Asimismo, Elena Mateo recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz recibió "más de un centenar de obras entre los meses de marzo y abril", lo que, destacó, "acredita que los niños y las niñas de esta ciudad son muy artistas", y deseó a las familias que disfruten de los premios que se les han entregado.

En el caso del concurso de dibujos "Juego con mi familia", todos los Primeros Premios incluyeron tres entradas al Parque Marítimo y los Segundos, tres entradas al Jardín Botánico Palmetum. Por su parte, en el certamen de relatos "Lo que más me gusta de estar en casa" se concedieron en los Primeros Premios de cada categoría tres entradas para disfrutar de una obra infantil a elegir de la programación del Teatro Guimerá y, con respecto a los Segundos Premios, tres entradas para visitar el Jardín Botánico Palmetum.

TALENTO Y CREATIVIDAD

En el transcurso del acto, la alcaldesa elogió "el talento y la creatividad artística y literaria" de la que han hecho gala los concursantes y, además de animarles a que "no dejen de escribir, ni de dibujar", repasó una por una las obras ganadoras en ambas modalidades.

En el certamen "Juego con mi familia", destinado al público infantil de entre 3 y 12 años, se otorgó el Primer Premio entre los dibujos presentados de 3 a 5 años de edad a Adriana Isabel (4 años), quien reprodujo una escena de juegos en la habitación con sus padres; y el Segundo Premio fue para María José (3 años), que representó caras sonrientes con brazos y piernas.

En el tramo de los dibujos de niños y niñas entre 6 y 9 años, Valeria (9 años) obtuvo el Primer Premio con la imagen de su colorida habitación bañada por la luz de la luna y el Segundo recayó en Leire (7 años), quien ilustró una partida en familia al tres en raya.

En cuanto al último rango de edad en el que se dividieron los dibujos de los menores, de 10 a 12 años, el Primer Premio lo obtuvo Nayara (11 años), quien se mostró jugando al escondite y escondiéndose sonriente en el armario, y el Segundo Premio recayó en Valeria (12 años), quien dibujó una conversación por videoconferencia con la abuela desde su habitación.

Con respecto al concurso de relatos dirigido a los chicos y las chicas de entre 6 y 14 años, "Lo que más me gusta de estar en casa", en el rango de edad de entre 6 y 9 años, obtuvo el Primer Premio Cloe (9 años), quien contaba que durante el confinamiento ha aprendido que "con la imaginación, la escritura, los valores y manteniéndonos unidos/as se sale adelante". El poema de Leire (7 años), a su vez galardonada en el concurso de dibujo, arrancaba con estos versos: "Cuando estoy en casa / brilla el sol / porque todos juntos / tenemos más amor" y fue distinguido con el Segundo Premio en este tramo.

En la siguiente y última clasificación por edad, de 10 a 14 años, el Primer Premio lo obtuvo Daniela (10 años), quien narró cómo ha sido la adaptación en casa a la nueva rutina; y el Segundo Premio recayó en Jimena (12 años), que escribió que lo que más le gusta de estar en casa es "leer enterrada en los miles de cojines de colores".

El jurado de los concursos estuvo compuesto por tres personas designadas por el Consistorio chicharrero, una por cada una de las Concejalías de Educación, Deportes y Participación Ciudadana.