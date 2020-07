La campaña 'Infinitas' a favor de la igualdad del Cabildo de Gran Canaria muestra su lado más inconformista con la actriz Ruth Talavera

Bajo el lema de libres y rebeldes, Talavera aparece en las imágenes con una décima del verseador grancanario Yeray Rodríguez rotulada en el lateral de una de sus piernas, lienzo humano para la ocasión donde se escribe y se proclama que las mujeres son "Infinitas como el viento que sopla eterno y feliz".

"Las mujeres somos libres y rebeldes porque tenemos libertad para elegir nuestro propio destino, además de rebeldía para luchar por la defensa de nuestros derechos", apuntó la consejera de Igualdad del Cabildo, Sara Ramírez, siguiendo así el hilo conductor plasmado sobre el cuerpo de la actriz, residente en Barcelona y que aprovechó su paso por la Isla para participar sin dudarlo en esta iniciativa para erradicar el patriarcado y avanzar en la lucha de los derechos de las mujeres.

La intérprete explicó que cuando la fotógrafa Teresa Correa, encargada de la sesión gráfica, se puso en contacto con ella se entusiasmó "con la idea, el concepto artístico y el mensaje" y guarda además el grato recuerdo de una experiencia en la que "todo fueron alegrías, buen ambiente y cariño" con el telón de fondo de "un trabajo muy simbólico".

Lo cierto es que no es la primera vez que se cruzaban los senderos profesionales de Correa y Talavera. "Había trabajado con ella en otros proyectos artísticos y me sentía muy libre y confiada delante de su objetivo. Sabía que el resultado iba a ser siempre muy delicado, poético y elegante. Me siento muy afortunada de haber podido participar en la campaña", expresó.

Correa agregó que Ruth Talavera representa a la mujer que se reinventa a sí misma, valiente y decidida a darle un giro completo a su vida en mitad del camino, con triple salto mortal y sin red y que allá por donde va contagia alegría. Como prueba, finalizaron la sesión bailando juntas.

El calígrafo Felo Monzón Benítez, responsable de plasmar las frases en la piel de las modelos de 'Infinitas', explicó que esta vez "decidimos caligrafiar el lateral de la pierna con un mensaje claro de libertad y rebeldía: unas piernas de mujer libre que caminan y bailan por el mundo".