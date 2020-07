Veinte municipios de Canarias integran ya el Sistema estatal VioGén contra la Violencia de Género tras la incorporación de Agaete

Tras las recientes firmas de Santa María de Guía, Mogán y San Bartolomé de Tirajana, Agaete se convierte la séptima corporación municipal en incorporarse a VioGén en la isla de Gran Canaria, en la que ya hay otros cuatro municipios que cuentan también con algún protocolo de colaboración policial en esta materia aunque fuera de este sistema estatal de protección a las víctimas de Violencia de Género.

Desde el pasado 9 de junio, 15 municipios canarios han firmado con el Estado, a través de la Delegación del Gobierno, algún tipo de protocolo de colaboración entre su Policía Local y las FCSE, tanto con adscripción como sin adscripción a VioGén, lo que eleva ya a más del 36 % la proporción de los términos municipales de Canarias que se encuentran cubiertos por esta red de protección policial para las víctimas de Violencia de Género.

"El carácter cotidiano, casi diario, que ha adoptado en esta nueva normalidad el gesto de estampar nuestras firmas sobre un papel en representación de las distintas administraciones municipales y el Estado no debe restar trascendencia a lo que un acto como éste significa en sí. Esta firma con Agaete supone la plasmación de un compromiso de los distintos niveles administrativos por no dejar desamparada a ninguna mujer maltratada ni a ninguno de sus hijos e hijas", afirma el delegado del Gobierno en Canarias.

"La transversalidad en la lucha contra esta lacra, como ya quedó plasmada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, es la que debe seguir guiándonos en esta nueva normalidad, sobre todo cuando la pandemia de la Violencia de Género, a la que hacemos frente desde hace mucho tiempo, sigue estando ahí y requiere también de todos nuestros esfuerzos para combatirla. Más allá de la actuación judicial y policial, en este ámbito podemos apelar a la responsabilidad social, pero, también y sobre todo, a la unidad de todas las instituciones para erradicar este problema de nuestra sociedad", añade.

En este sentido, Anselmo Pestana recuerda que, según datos del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, las llamadas al 016 desde enero a mayo de 2020 han supuesto un aumento de un 25 % con respecto al mismo período de 2019 (34.056 frente a 27.326), lo que da muestras de que las situaciones de violencia personal que sufren las mujeres pueden verse agravadas o incrementadas en las circunstancias de confinamiento domiciliario para hacer frente a la Covid-19.

Canarias ha registrado la segunda mayor tasa del Estado por millón de mujeres de 15 y más años en el uso de este servicio telefónico en el mes de marzo y mayo. Por provincias, Las Palmas en abril y mayo también ha registrado la segunda mayor tasa (560 y 576,5 respectivamente) y Santa Cruz de Tenerife también estuvo a la cabeza del Estado con la segunda mayor tasa en el mes de marzo (399,2).

"Como alcaldesa de Agaete me siento tremendamente satisfecha y orgullosa de sumarnos al sistema estatal VioGén. Por desgracia, la sociedad en general sigue teniendo una asignatura pendiente con las mujeres víctimas de Violencia de Género y las instituciones, da igual el color político, tenemos la obligación de estar coordinadas y unidas a la hora de proteger a esas mujeres y a sus hijos, porque no nos olvidemos de los menores que a diario soportan y son testigos de situaciones tan duras en sus hogares. No podemos, ni debemos escatimar recursos contra una lacra social que, lejos de aminorarse, crece todos los años y se lleva por delante las vidas de mujeres luchadoras, llenas de ilusiones y con un futuro prometedor", señala María del Carmen Rosario.

La alcaldesa de Agaete insiste en que "hoy, Agaete, se convierte en el municipio número 20 de Canarias que apuesta por sumarse al sistema estatal VioGén, cuyo gran cometido y responsabilidad es salvar las vidas de las mujeres víctimas de Violencia de Género. Por delante queda mucho trabajo por hacer no solo en la adopción medidas eficaces para combatir este fenómeno sino también en materia de prevención. Un mensaje para todas ellas: denunciar siempre, pero bien protegidas por las distintas administraciones".

Protocolos de colaboración policial en más de 30 municipios canarios

Además de Agaete, dentro de VioGén se encuentran ya otros 19 municipios canarios, 11 de la provincia tinerfeña y 8 de Las Palmas: Santa Cruz de Tenerife, Tegueste, San Miguel de Abona, Güímar, Granadilla de Abona, El Rosario, Santiago del Teide, Puerto de La Cruz, Adeje y Candelaria, en Tenerife; La Aldea de San Nicolás, Ingenio, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Santa María de Guía, en Gran Canaria; Antigua y Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y La Frontera, en El Hierro.

A estos municipios se suman, Moya, Tejeda, Artenara y Valleseco (Gran Canaria), El Paso y San Andrés y Sauces (La Palma), Betancuria (Fuerteventura) y Vallehermoso, Hermigua, Valle Gran Rey, Alajeró y Agulo (La Gomera), que han firmado sendos protocolos de colaboración policial con el Estado contra la Violencia de Género de este tipo, pero que no comprenden la incorporación al Sistema VioGén.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, hasta el pasado 30 de junio un total de 45.419 casos habían sido objeto de protección por parte del Sistema VioGén en Canarias, 23.585 en la provincia de Las Palmas y 21.834 en Santa Cruz de Tenerife.

De ellos, y hasta ese mismo día, 4.213 permanecían activos en todo el Archipiélago, de los que 2.008 se registraban en la provincia de Las Palmas y 2.205 en Santa Cruz de Tenerife.

La búsqueda de la colaboración entre instituciones en los distintos niveles administrativos contra la violencia sobre la mujer forma parte del firme compromiso del Gobierno de España con la lucha contra esta lacra social y la protección de las víctimas, en el marco del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y la Ley Orgánica 1/2004.