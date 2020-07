'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años del cupón de la ONCE se va a Santa Cruz de La Palma

Santa Cruz de Tenerife/ Un vecino de Santa Cruz de La Palma ha ganado 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años del cupón de la ONCE, en el sorteo del 23 de julio que ha repartido en la localidad un total de 2.825.000 euros ya que, además de 'La Paga', se han vendidos los 55 cupones de la serie, premiados con 35.000 euros cada uno. Han sido dos vendedoras de la ONCE las que han llevado la ilusión a Santa Cruz de La Palma. Encarnación Maíllo Falero e Irayda Hernández Paz.

La vendedora afiliada a la ONCE Encarnación Maíllo Falero es quien ha vendido el cupón agraciado con 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años. Encarnación, que trabaja en la ONCE desde 2004, tiene su punto de venta en la calle O'Daly, número 4, de Santa Cruz de La Palma.Por su parte, Irayda Hernández Paz, trabajadora de la ONCE desde 1997, ha repartido la suerte de la ONCE en la misma calle O'Daly, pero esta vez desde su zona de venta situada en el número 27 de dicha calle.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.