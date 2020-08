Arona lidera el proyecto transnacional YES, que combate el euroescepticismo fomentando la participación juvenil

Arona/ El Ayuntamiento de Arona, a través de su área de Promoción Económica, ha logrado financiación de la Comisión Europea, a través de su estrategia Europa con los Ciudadanos, para el proyecto Youth Empowerment for Solidarity (YES), que promueve la construcción europea y combate el euroescepticismo, promoviendo para ello la participación de los jóvenes. En total, se presentaron 147 proyectos, de los cuales solo 22 lograron financiación. De ellos, tres son españoles, entre ellos el del municipio.

YES está liderado por Arona y en él participan también las ciudades de Strumica, en Macedonia del Norte, Pegeia (Chipre) y Ravenna, en Italia. También foma parte la Societatea Pentru Cultura si Stiinta Totem, de Rumanía, así como las fundaciones Finnova y Autokreacja, de Polonia. El objetivo es fomentar la integración social, cultural y política de los jóvenes en los procesos de construcción y decisión de la Unión Europea.

Se trata de un intercambio de ideas entre jóvenes de las ciudades partícipes, asociaciones, universidades y políticos, mediante el desarrollo de debates con actividades teóricas y prácticas. Algunos de los temas que se pondrán sobre la mesa serán la educación, la integración social y los valores europeos cuestionados por el euroescepticismo. Además, y como producto final, para dar a conocer los resultados de YES, se grabará un documental con todas las actividades llevadas a cabo en estos eventos que se publicará en redes sociales, así como en todo canal de comunicación institucional.

Los líderes de YES demostrarán que los jóvenes juegan un papel esencial en la construcción de la Unión Europea, estableciendo un vínculo con Europa a través de estas herramientas y experiencias internacionales. Entre otras ventajas, gracias a este intercambio podrán descubrir nuevas culturas, ser participativos y aprender sobre proyectos de financiación europea que los beneficien. Además, y para culminar el proyecto, sus ideas serán escuchadas en Bruselas por miembros del Parlamento Europeo, quienes se harán eco de sus peticiones e ideas.

Europa con los Ciudadanos

Europa con los Ciudadanos es el programa de la UE dirigido a acercar la Unión a sus ciudadanos. Se extiende desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020 y cuenta con un presupuesto cercano a los 186 millones de euros.

Europa con los Ciudadanos pretende impulsar la participación activa de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión Europea, promoviendo un diálogo constante con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales. El Programa se enmarca en la estrategia global Europa 2020 para contribuir a los objetivos europeos, en aras de un crecimiento económico, inteligente, sostenible e integrador.

Para la UE es muy importante que los ciudadanos tomen parte en las discusiones y contribuyan a definir las políticas europeas. Por ello, sus objetivos generales son, por una parte, contribuir a mejorar la comprensión de la Unión, de su historia y de su diversidad por parte de los ciudadanos; por otra, fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación ciudadana y democrática a nivel de la Unión.

Los objetivos específicos se persiguen con carácter transnacional, o con una dimensión europea, siendo:

• Sensibilizar sobre la memoria histórica, la historia y los valores comunes y la meta de la Unión de promover la paz, sus valores y el bienestar de sus gentes, estimulando el debate, la reflexión y el desarrollo de redes;

• Estimular la participación democrática y cívica de los ciudadanos a nivel de la Unión haciendo que comprendan mejor el proceso de elaboración de las políticas de la Unión y promoviendo oportunidades de compromiso social e intercultural y voluntariado a nivel de la Unión.