Las asociaciones LGTBI de Canarias instan a Sanidad a implementar la PrEP cuanto antes

En la misiva exigen la activación de las mesas de trabajo conjuntas entre las entidades que trabajan en la estrategia de prevención y detección precoz del VIH y la Consejería de Sanidad: "Entendemos que la PrEP debe contar con los colectivos antes, durante y después de su dispensación a las personas que cumplan con los criterios de elegibilidad".Algarabía, Altihay, Diversas, Gamá y Lánzate firman esta petición tras meses de espera y llamadas a la paciencia a las personas usuarias que la han solicitado. Consideran fundamental participar en el proceso de implementación de este retroviral que ya está siendo implementado en otras regiones de nuestro país desde que el pasado noviembre de 2019 se incorporara a la cartera de servicios que presta el Sistema Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.Se trata de un tratamiento retroviral por el que "Canarias no puede esperar más". "No podemos seguir a la cola de las comunidades autónomas de nuestro país en la implementación desigual de la PrEP como estrategia preventiva para el abordaje del VIH", manifiestan.Las cinco entidades tienden la mano al Gobierno de Canarias y muestran su disposición a colaborar para que este derecho a la salud sea una realidad palpable en las islas y muestran también su agradecimiento por la ingente e imprescindible labor que desde el ámbito sanitario están realizando frente al COVID-19."Pero la COVID-19 no puede paralizar las agendas y los compromisos para con la ciudadanía canaria. Tenemos la necesidad urgente de seguir cuidando la salud sexual de un colectivo vulnerable, especialmente en esta crisis sanitaria", aseveran.

Asociación LGBTI* Diversas