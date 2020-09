La Fundación ONCE del Perro Guía cumple 30 años con 50 perros en las Islas Canarias

Atesora un esmerado adiestramiento que le convierte en el mejor instrumento de movilidad de una persona ciega y le otorga la misión de convertirse en los ojos de quien no puede ver. Están capacitados para evitar obstáculos fijos y móviles; avisar al usuario de cruces y escalones; buscar pasos de peatones, entradas y salidas de todo tipo de establecimientos e incluso localizar escaleras o paradas de autobús.Pero nada sería posible sin la labor de los miles de vendedores de productos de juego de la ONCE, con los que se financia la Fundación; o de las familias educadoras de los futuros perros guía, que durante estos 30 años han dedicado su tiempo y cariño a estos animales en su etapa de socialización, justo antes de formarse como guías junto a los instructores de movilidad de la Fundación.La ONCE tiene como una de sus máximas la inclusión de las personas ciegas en la sociedad. El empleo, las relaciones sociales y culturales y la autonomía personal son los pilares sobre los que se apoya esa integración.Por ello, hace 30 años creó la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) adoptando el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. Ubicada en Boadilla del Monte (Madrid), sus actuales instalaciones cuentan con 110.000 metros cuadrados que dan cabida a todos los servicios: crianza, alojamiento y cuidado de cachorros, entrenamiento e instrucción de perros, clínica veterinaria, albergue para perros jubilados y residencia para la formación de los usuarios de perro guía.

Las razas más utilizadas son labrador retriever, golden retriever, pastor alemán y flat coated retriever. Es importante destacar que las leyes reconocen el derecho de los usuarios a deambular y permanecer, acompañado de su perro guía, en transportes y lugares públicos o de uso público. (Ver legislación vigente)

C. AUTÓNOMA PROVINCIA Nº PERROS

Islas Canarias Fuerteventura 1

Gran Canaria 25

La Gomera 0

La Palma 0

Lanzarote 2

Tenerife 22