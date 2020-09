Arona trabaja con las personas sin techo para paliar su situación y pide no equiparar inseguridad y sinhogarismo

Arona/ El Ayuntamiento de Arona trabaja activamente para buscar respuestas a la compleja situación de las personas sin hogar, un fenómeno que es un problema social y no de seguridad, en el que la falta de recursos de los afectados no es el único ni el más importante hándicap, sino que intervienen otros, como las adicciones o patologías mentales. De ahí la importancia de ir a la raíz del asunto para buscar soluciones efectivas y no caer en el grave error que supone igualar sinhogarismo y delicuencia.