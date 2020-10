El Super Once deja 50.000 euros en el Barrio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria/ El Super Once ha dejado un premio de 50.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria, en uno de los sorteos del 3 de octubre.

La vendedora de la ONCE Demelza Sarmiento Hernández es quien ha vendido el boleto de Super Once premiado con 50.000 euros, desde sus puntos de venta situados en el Barrio de la Isleta, en la calle Juan Rejón, número 56 y en la calle Los Gofiones, número 98.



Demelza comercializa los productos de juego responsable de la ONCE desde agosto de 2018.

El Super Once es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 80 disponibles en el bloque de apuestas. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 disponibles, y el premio de cada apuesta dependerá de la cantidad de números que hayas elegido, el importe en euros apostado y el número de aciertos obtenidos.

El importe de la apuesta mínima es de 1 euro. El Super Once celebra sorteos todos los días de lunes a domingo, con tres sorteos cada día. El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas de la mañana; el Sorteo 2 tiene lugar a las 12:00 horas de la mañana; y el Sorteo 3, que se celebra a las 21:15 horas de la noche.

Super Once se puede adquirir a los 19.000 vendedores de la ONCE, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.