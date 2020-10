González: "Las familias tienen derecho a elegir cómo educar a sus hijos"

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con el presidente de la Asociación para el Impulso a las Iniciativas Pedagógicas Libres de Güímar, Xavier Alà, con la directora del Círculo Waldorf "Valle de Güímar", Concepción González, y con dos madres que reclaman este tipo de educación en la isla de Tenerife.

Estos centros se enfocan hacia la pedagogía Waldorf, una educación que busca el desarrollo creativo, artístico y social de los niños, así como el desarrollo del razonamiento y la empatía de los alumnos mediante el intercambio cultural y metodologías no convencionales. Es por ello que la Asociación manifestó los beneficios de esta enseñanza y solicitó ser amparada legalmente para el desarrollo de un Centro Unitario Innovador. Un proyecto que ya se desarrolla en distintos puntos geográficos de España, mientras que en Tenerife parece resistirse.

Pidieron la intercepción de Yanes con la Consejería de Educación para lograr la autorización que les permita crear un grupo mixto para la Etapa Infantil, y otro para Primero y Segundo de Primaria. Asimismo, solicitaron disponer de las infraestructuras necesarias que les permitan implantar este tipo de escuelas innovadoras en la isla de Tenerife, para lo que pusieron dos quejas en la Diputación del Común.

A pesar de haberse puesto en contacto con distintos ayuntamientos y con la Consejería de Educación para tratar este asunto, afirmaron no haber obtenido soluciones por parte de la Administración, "que parece no tener claro a quién compete la resolución de lo que estamos solicitando".

Yanes se pondrá en contacto con la Consejería de Educación para esclarecer esta problemática, y se comprometió a visitar una de estas escuelas para conocer de cerca la educación impartida en estos centros.