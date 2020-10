La alcaldesa Onalia Bueno materializa la denuncia por las condiciones de los migrantes en el Muelle de Arguineguín

La regidora moganera ha señalado como el principal motivo de esta denuncia "las condiciones infrahumanas" que sufren los migrantes al encontrarse estos hacinados en unas instalaciones que no reúnen las condiciones higiénico-sanitarias de habitabilidad y en las que tampoco es posible respetar de medidas de seguridad establecidas por las autoridades competentes para la prevención de contagios por COVID-19.

Bueno, en vista de que no ha sido posible después de más de dos meses de intentos por la vía institucional que el Gobierno de España desmantele el que ella misma ha apodado como "campamento de la vergüenza" y así las personas migrantes que llegan en pateras y cayucos a las costas de Gran Canaria puedan recibir un trato digno, ha optado por trasladar el asunto a los tribunales. La alcaldesa confía en que la Justicia refirmará lo que diversas Autoridades han manifestado públicamente en numerosas ocasiones, que el dique del Muelle de Arguineguín no es el lugar idóneo.

"En esta denuncia exponemos todas las hechos que hemos ido haciendo públicos respecto a la vulneración de derechos humanos de las personas migrantes", ha recalcado Bueno, que también ha explicado "deberá ser el juez el que determine a quien se interpone, aunque entendemos la competencia en materia de migración corresponde al Gobierno de España y por tanto sería ante el propio Estado".

Según reza la declaración formal, el 'campamento' ha llegado a acoger hasta 1.575 personas en un aforo que se ha calculado es para para tan solo 420. Por tanto, en momentos como estos en los que hay más de 700 personas en el lugar, unas 300 permanecen al raso, es decir, sin protección de las carpas de lona de Cruz Roja instaladas a tal fin. El total de personas migrantes que allí permanecen se encuentran hacinadas por la falta de espacio, soportando las elevadas temperaturas durante el día y el frío y la humedad por la noche.

La limitada superficie hace que tengan que dormir y comer en el mismo lugar, sobre una manta de Cruz Roja. No cuentan con camas, comparten baños químicos que en ocasiones no fueron suficientes, ocasionando que las personas tuvieran que hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas de plástico, y las duchas tampoco son las necesarias, por lo que no pueden permitirse el aseo diario. El gran volumen de personas en el campamento hace prácticamente imposible que puedan existir unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas, un hecho que, según recoge la denuncia, ha propiciado la aparición de roedores en el lugar así como de enfermedades en la piel de las propias personas migrantes, que han tenido que ser atendidas por el Servicio de Urgencias Canario en más de una ocasión.

Por otra parte, el hacinamiento impide que se cumplan con medidas establecidas por el Estado y el Gobierno de Canarias como prevención ante la COVID-19, ya que las personas en el campamento no pueden mantener la distancia de seguridad interpersonal, ni mantener un lavado frecuente de manos, además de no respetarse en todo momento el uso correcto respetar de las mascarillas de protección.

La denuncia también señala otros aspectos a tener en cuenta como la comida que reciben las personas migrantes en el Muelle de Arguineguín. "La alimentación que les es proporcionada se basa exclusivamente en bocadillos y zumos. Esto es, bocadillo y zumo para el desayuno, almuerzo, merienda y cena", apunta.

Para la edil, este paso llega ante "la inacción del Gobierno de España". "Hemos tenido la visita en el muelle del ministro Escrivá y hasta en tres ocasiones del Delegado del Gobierno en Canarias, y nada se ha hecho para desmantelar el campamento". Bueno ha expresado que prefiere que las personas migrantes se hospeden en hoteles "y no estén tirados sobre el asfalto en el 'campamento de la vergüenza'", aunque afirma "si volvemos a recuperar el turismo esto será incompatible y así con total seguridad nos lo harán saber los turoperadores y los empresarios hoteleros".