La Policía Local de Santa Cruz reforzará el control sobre la celebración de fiestas este fin de semana

Santa Cruz de Tenerife/ Los agentes prestarán especial atención al cumplimiento de la normativa autonómica al respecto y de las medidas sanitarias preventivas para frenar posibles contagios. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife advierte que este próximo fin de semana prestará especial atención al cumplimiento de la normativa que prohíbe la celebración de fiestas ante la actual situación sanitaria. Desde este cuerpo policial se recuerda que este tipo de eventos no está permitido y que incluso las celebraciones en domicilios particulares también tienen limitaciones que deben cumplirse. Este refuerzo especial se justifica ante la posible proliferación de eventos y fiestas relacionadas con la celebración de Halloween, que tanto se ha popularizado en los últimos años.



Las fuerzas y cuerpos de seguridad están constatando, estos días, la convocatoria de todo tipo de fiestas a través de las redes sociales y otros formatos, por lo que se ha decidido acotar este tipo de celebraciones que fomentan el denominado riesgo social ante el avance de la pandemia generada por la COVID-19.

La concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, ha querido ser muy clara a este respecto, "no podemos permitir comportamientos y actitudes que fomenten el agravamiento de los actuales niveles de contagio, y uno de los factores que más se están descontrolando en Canarias es la relajación de las medidas preventivas en lo que se conoce como la vida social".

La edil, "desde la máxima comprensión con la situación económica y social", reitero que lo primero es proteger la salud de las personas, "porque ese factor será el que nos permita evitar condiciones más duras en el futuro y consecuencias fatales para nuestra sociedad". Alonso respaldó el esfuerzo y la entrega de los integrantes de la Policía Local, "están asumiendo un papel complicado, pero no tengo dudas de la profesionalidad y seriedad que aplican en su día a día, aunque en ocasiones su labor pueda no ser entendida por todos".

La especial vigilancia sobre la celebración de fiestas se reforzará este fin de semana ante posibles eventos prohibidos, pudiéndose proceder a la suspensión de la actividad tal y como establece la normativa y la actual situación de Tenerife, que debido a la alta incidencia acumulada por COVID 19, permanece en situación de "semáforo rojo".

Precisamente, uno de los requerimientos de la ciudadanía que se está incrementando en las últimas semanas está relacionado con las fiestas en domicilios particulares o establecimientos no autorizados. Sirva como ejemplo que, en un turno de trabajo policial, el pasado fin de semana, se recibieron más de 60 llamadas relativas a estas cuestiones a lo largo y ancho del municipio.

Además de la propia celebración de fiestas, las quejas sobre la emisión de ruidos o el uso de equipos musicales a volúmenes elevados o en horas nocturnas también se han convertido en un requerimiento habitual.

Finalmente, la Policía Local hace un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía y también, en particular, al sector de la hostelería y la restauración para que sigan cumpliendo los horarios de cierre y de fin de la actividad establecidos, evitando de este modo posibles sanciones.