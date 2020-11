La juventud adejera celebró, el pasado lunes 2 de noviembre, el "Día de Finados" con algunos juegos tradicionales canarios como la bola canaria, el trompo, etc. También se aprovechó la coyuntura para profundizar sobre la propia tradición de los finados y su celebración. La actividad estuvo dinamizada por un grupo del PFAE de animación Juvenil "Adeje en Marcha".

En cuanto a los proyectos relacionados con transición ecológica, la juventud adejera podrá disfrutar de una excursión para avistar cetáceos y al mismo tiempo, recibir un taller medioambiental en el mar. En este sentido, los días 5 y 19 de noviembre se impartirán también, en el Espacio Joven de Adeje, dos talleres relacionados con este tema, "Cuidemos el Litoral" y "Experto Sostenible".

En el apartado del proyecto formativo "Escuela Nómada" se contará con 2 cursos, de una semana de duración cada uno, el primero de ellos se denomina "Curso-Taller de Monitor de Ocio y tiempo libre", se impartirá desde el 9 al 13 de noviembre. El siguiente será el "Curso Taller Monitor Escolar" del 23 al 27 de noviembre. Para poder participar en ambas iniciativas, deberán apuntarse previamente en el propio Espacio Joven.

La formación en competencias clave nivel III (ligado a garantía juvenil), seguirá realizándose, de hecho, este mes de noviembre, período en el que también concluirá el curso de Inglés Certificación Cambridge B1, dónde los y las jóvenes participantes finalizan cuatro meses de intensa formación, el examen final se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre.

"Continuamos también con la dinamización del Espacio Joven cada tarde con actividades y talleres, así como en redes sociales, donde proponemos varios retos en Instagram y Tik-Tok", aseguró el concejal Daniel Melo Rodríguez, quien también subrayó que "hemos ampliado el horario de 9 a 14 y de 16 a 20 horas con el fin de que los y las jóvenes que estudian por la tarde puedan acudir al espacio joven por la mañana". En este sentido, reiteró "tenemos varios espacios a su disposición como la nueva sala de estudios, el nuevo espacio de trabajo colaborativo y nuestro proyecto Juventud Fit, donde pueden hacer entrenamiento funcional, pesas y calistenia".

En la parte cultural, se plantea para el 21 de noviembre, con el proyecto "No solo Literatura", una tertulia con el autor Tomás Redondo, premio Félix Francisco Casanova por su poemario "La luz desde el agua" y premio Emilio Alfaro Hardisson por "Latido al aire". Posteriormente, el 27 de noviembre, se plantea una la asistencia a la obra de danza-teatro "Mararía", que tendrá lugar en la Escuela Municipal de Música y Danza de Adeje.

El ocio no quedará atrás este noviembre. La juventud adejera podrá participar, el 14 de octubre, en el sendero "Roque del Conde", donde además se plantea la realización de una pequeña convivencia-almuerzo al finalizar dicho sendero. Asimismo, el 28 de noviembre, se ha propuesto una excursión al Karting.

Por último, resaltar que el Espacio Joven de Adeje tendrá varias actividades durante todo el mes entre ellas destaca el taller de manualidades "Guarda-Mascarillas" (martes 17 de noviembre). Durante todos los miércoles del mes se desarrollará el proyecto "Retrogaming" en los que habrá juegos arcade, Among Us, etc. También, durante todos los viernes del mes habrá un Escape Room, dinamizado por los miembros del PFAE de animación juvenil, "Adeje en Marcha".

Finalmente, el edil recordó que "todas las actividades cumplen con las medidas y los protocolos sanitarios establecidos, por lo tanto, es necesario inscribirse mediante cita previa para acudir al Espacio Joven o para inscribirse en las actividades".