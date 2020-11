Fundación SAMU activa en 48 horas un recurso de emergencia para atender a 150 menores en Puerto Rico, Mogán

Gran Canaria/ La Fundación SAMU, entidad líder en España en la gestión de centros de menores no acompañados, inicia su actividad de atención y asistencia a menores no acompañados en Islas Canarias con la puesta en servicio de una Unidad de Acogida Temporal de Emergencia en la localidad de Puerto Rico (Gran Canaria), con capacidad para 150 menores.

Los primeros menores trasladados llegaron directamente desde el puerto de Arguineguín. Las primeras labores a su llegada al recurso, donde fueron atendidos por un equipo de emergencia de Grupo SAMU especializado en asistencia y acogida a menores, consistieron en asistencia socio-sanitaria, higiene, dotación de ropa y alimentación, respetando distancias de seguridad y con uso de mascarillas. Durante el día de ayer los menores fueron sometidos a pruebas de detección de Covid-19.

Con este dispositivo, en el que se prevé desplegar a 50 profesionales, la Fundación SAMU responde a la crisis migratoria que tiene lugar Canarias. Asimismo, agradece a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias su confianza en la Fundación para desarrollar esta labor.

Actualmente, Fundación SAMU es la entidad que más centros de protección de menores extranjeros no acompañados gestiona en España. Así, durante 2019, la Fundación atendió a más de 4.000 menores no acompañados. Actualmente, la Fundación gestiona 36 centros en toda España, con una plantilla movilizada superior a los 500 profesionales. En todos los casos, el servicio de Fundación SAMU tiene un carácter integral, que persigue no sólo la atención asistencial de los menores sino su desarrollo social, psicológico y laboral.

SAMU

Fundación SAMU pertenece a SAMU, entidad especializada en los ámbitos de la salud y la acción social con casi cuarenta años de existencia y una plantilla de más de 1700 profesionales repartidos por 58 centros de trabajo en 9 comunidades autónomas y presencia internacional en Marruecos y Estados Unidos. Los ámbitos fundamentales de intervención de SAMU y su Fundación son cuatro: Salud y Emergencias, Formación, Atención a la Diversidad Funcional y Gestión de Menores.