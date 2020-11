"La crisis migratoria de Canarias pone en evidencia la descoordinación entre Ministerios"

"Necesitamos que los ministerios se coordinen perfectamente para poder afrontar la situación de Canarias", ha manifestado uno de los portavoces de CEAR en las islas, Txema Santana, que advierte de que episodios como el de anoche "no generan ninguna certidumbre".

La Policía facilitó este martes que salieran del campamento de Arguineguín 227 inmigrantes marroquíes, con el argumento de que ya habían cumplido el plazo máximo de retención de 72 horas que fija la ley. Como no se les había asignado ningún recurso de acogida, acabaron en la calle, ante la Delegación del Gobierno.

El presidente canario cree que es un hecho "indefendible"

La situación cogió por sorpresa a varias administraciones, entre ellas al Gobierno canario, cuyo presidente, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha pedido explicaciones a Interior y al propio Ministerio de Inclusión Social y Migraciones, que tuvo que contratar apresuradamente plazas en un complejo hotelero de Maspalomas para que nadie durmiera anoche en la calle.

"Indudablemente es un hecho incalificable, indefendible, no tiene lógica que se envíen a la calle a doscientas y pico de personas para luego ser reubicados durante la noche. No tiene lógica que esto se haga de un momento a otro", ha señalado Torres este miércoles en declaraciones a la cadena Ser.

El presidente canario ha asegurado que "no" va a aceptar que se deje a los inmigrantes en la calle, ya que entiende que es "inaceptable", y cree que debe conocerse quién y por qué dio la orden en la tarde del martes para que asuma "esa irresponsabilidad".

Críticas a Marlaska, que rechaza dimitir

Desde Podemos Canarias llegaron a pedir este martes la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como también ha la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramás, y el Partido Popular, que este miércoles han llevado este asunto al Congreso.

Durante la sesión de control al Gobierno, la diputada del PP Ana Belén Vázquez ha preguntado a Marlaska si pensaba dimitir "por su incompetencia" para gestionar la crisis provocada por la llegada masiva de inmigrantes a Canarias.

El ministro del Interior ha asegurado que no dimitirá y subraya que su departamento está investigando "lo ocurrido" en Arguineguín. También ha avanzado que se tomarán las "medidas necesarias" y que, "si se observa que ha habido descoordinación", no tendrá "inconveniente en reconocerlo".

"En el día de hoy, serán trasladados a Barranco Seco los primeros migrantes", ha señalado Marlaska después de que Vázquez acusara al Gobierno de ser "un efecto llamada en sí mismo" y un "chollo" para las mafias que trafican con migrantes.

Oramas: "Canarias es un polvorín"

Además de sumarse a las críticas a Marlaska por "soltar" a doscientos inmigrantes en una plaza, Oramas ha alertado este miércoles en el Congreso del "drama humanitario" que se vive en las islas y ha avisado: "Canarias es un polvorín, es un volcán, es razón de estado".

La diputada de Coalición Canaria ha pedido la dimisión tanto del ministro del Interior como del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

"No tenemos capacidad de acogida, 6.000 personas en hoteles. No hay trabajo, no hay comida, ¿somos España, somos Europa o es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MPAIAC para que este Gobierno le haga caso?", ha exclamado la diputada.

Está previsto que el campamento de emergencia que Defensa ha montado en el antiguo polvorín de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria, instalación que ha transferido a Interior, comience este miércoles por la tarde a acoger a una parte de los 2.301 inmigrantes que se hacinan en el muelle de Arguineguín.