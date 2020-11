Reconocimiento a María Díaz, propietaria de "Transportes Canarios Mary", como Mujer Emprendedora 2020

Por su parte, la concejala de Igualdad, Sara Cabello, enfatizó que "Mary ha tenido una trayectoria ejemplar y, por supuesto, aquí, en tu pueblo, se te debía un reconocimiento por poner el foco, aún sin pretenderlo, en la mujer como un símbolo de fuerza y empoderamiento". Además, la edil ponderó que "ha sido una de las primeras mujeres empresarias de El Rosario" y que, en esta primera edición del premio a la Mujer Emprendedora, "se ha valorado su trascendencia en la lucha por ganarse un espacio en un mundo tradicionalmente masculino".

María Díaz, o Mary, como la conocen todos, es puro nervio. Conductora de guaguas desde los años sesenta del siglo pasado, se encargaba de reparar sus propios vehículos y compaginaba el transporte de los alumnos del colegio de La Esperanza con las labores de repartidora del pan o de vendedora de fruta, desplazándose hasta Santa María del Mar. Reconoce que ha sido premiada a nivel insular y nacional, "pero el que más ilusión me hace es este porque es de mi pueblo".

Luchadora como pocas, su fuerza de voluntad la ejemplifica contando cómo empezó a trabajar en el transporte: "Lo más lejos que había ido era a La Laguna, pero me cogí un avión y me planté en Nuevos Ministerios, en Madrid, porque aquí no me daban tarjeta de transporte por ser mujer. Me fui de allí no con una, sino con dos".

Este reconocimiento surge de la Campaña "Iguálate Ni+ Ni- 2020", con el fin de dar visibilidad a mujeres trabajadoras y emprendedoras de El Rosario, que han destacado a lo largo de su trayectoria vital, sobre todo en medios tradicionalmente masculinizados.