Los juzgados canarios de cláusula suelo registran una tasa de resolución del 297% en el tercer trimestre del año

Así lo expresó durante la celebración de la Comisión de Coordinación del CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de justicia, encuentro que se llevó a cabo, precisamente, para abordar el seguimiento del plan de especialización de los juzgados de cláusulas suelo, órganos que desde 2017 vienen conociendo de forma exclusiva los asuntos ligados a la mayoría de los contratos bancarios con condiciones generales de contratación.

Aparte del consejero, también asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, así como el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el secretario general de la Administración de Justicia, Borja Vargues, y el resto de consejeros autonómicos convocados.

Asimismo, Pérez consideró muy importante que los datos numéricos de la carga de trabajo y el número de asuntos resueltos hayan sido evaluados de manera pública y conjunta por el Poder Judicial y el Gobierno.

Esos resultados han sido posibles, explicó, gracias al trabajo y compromiso coordinado del CGPJ y del Gobierno de Canarias, que ha llevado a cabo un notable esfuerzo de dotación de medios materiales y personales, siendo así que los juzgados especializados en cláusulas suelo cuentan con una plantilla de refuerzos de funcionario de 18 personas, así como por el desempeño de los profesionales que prestan servicio en estos órganos, cuyo rendimiento se sitúa por encima de la media.

Pérez también manifestó la conformidad del Gobierno de Canarias con la propuesta de prórroga de especialización impulsada por el CGPJ, que incluye, por la provincia de Las Palmas, al Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria, de manera exclusiva y excluyente, para la anualidad 2021 (Gran Canaria); el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Arrecife, de manera exclusiva y no excluyente, en materia civil, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para el período de 1 de enero a 30 de junio de 2021 (Lanzarote), y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Puerto del Rosario, de manera exclusiva y no excluyente, en materia civil, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para el período de 1 de enero a 30 de junio de 2021 (Fuerteventura). En la provincia Santa Cruz de Tenerife incluye al Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de San Cristóbal de la Laguna, de manera exclusiva y excluyente, para la anualidad 2021 (Tenerife).

Estando ya próximos a la finalización de este plan de especialización, que siempre se concibió como algo temporal, Pérez manifestó también la necesidad de abordar una reflexión más profunda sobre el sistema empleado y sus resultados. En particular, los impactos que el mismo ha tenido en el servicio público y su incidencia en la agilidad y calidad de la respuesta judicial, y el respeto a las garantías procesales a fin de valorar si se trata de un recurso apto, con carácter general, que podría ser extrapolable a otras situaciones y conflictos que se planteen de manera masiva.