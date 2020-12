Santa Cruz refuerza con un nuevo equipo las urgencias y emergencias sociales del IMAS

Santa Cruz de Tenerife/ La concejala de Acción Social, Rosario González, y la concejala de Recursos Humanos, Purificación Dávila, coordinan la puesta en marcha de esta iniciativa que pretende dotar de 7 trabajadores/as sociales y 8 auxiliares administrativos/as las diferentes Unidades de Trabajo Social (UTS) que atienden las necesidades de las familias vulnerables del municipio. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de las concejalías de Acción Social y Recursos Humanos, con las concejalas Rosario González y Purificación Dávila, respectivamente, prevén la implementación de un equipo de trabajadores/as sociales y auxiliares administrativos "desde el próximo 2021, con la intención de que la atención social necesaria e idónea (ágil, eficaz, eficiente, pertinente y de calidad) dé respuesta a la urgencia y/o emergencia social de las personas y familias que acuden a las Unidades de Trabajo Social (UTS) municipales", argumentan las concejalas.



El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, recuerda que "este es el objetivo prioritario del mandato: las personas, en donde no escatimaremos esfuerzos para atender a las familias vulnerables del municipio, como así quedó reflejado en la presentación de los Presupuestos para 2021", y añade que "esta prioridad se combina con el otro polo indispensable: el mantenimiento del tejido productivo del municipio, clave para la recuperación económica y el fortalecimiento de los empleos existentes y las nuevas oportunidades de trabajo".

Por su parte, las concejalas indican que esta medida supone el nombramiento interino de 7 trabajadores/as sociales y 8 auxiliares administrativos/as, dentro del marco que permite "la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto".

En el estudio del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) se especifica que la necesidad "está motivada en que en la situación actual no solo han aumentado las urgencias y las demandas sociales sino que, también ha aumentado la cronificación y mantenimiento en el tiempo de las situaciones que provocan vulnerabilidad y procesos de exclusión social, lo que conlleva el aumento de situaciones de urgencia social, una profundización y agravamiento de las situaciones de emergencia que también tiene como consecuencia que aumente la demanda de atenciones por una misma persona o unidad familiar en los servicios sociales".

González sostiene que "por ello, no solo aumentan el número de personas que acuden a los servicios sociales sino que las personas usuarias necesitan de un mayor número de atenciones, recursos y prestaciones a lo largo del año, aumentado considerablemente el número de gestiones, actuaciones y procedimientos para poder dar respuesta a dichas demandas".

"Una vez que se ha constatado la disponibilidad de crédito para hacer frente a los nombramientos propuestos –añade Dávila-, se ha procedido por el personal de Recursos Humanos a iniciar el expediente administrativo correspondiente", y argumenta que "para poder llevar a cabo los nombramientos de los/as trabajadores/as sociales, es necesario realizar primero el nombramiento de un funcionario/a interino/a en una vacante existente en el Servicio de Atención Social, y cuyo cobertura ha sido propuesta por los responsables del servicio", aclara la concejala de Recursos Humanos.

Para finalizar, las concejalas adelantan que "en el momento en que se produzca el mismo, se podrán empezar a realizar los llamamientos a los/as integrantes de la lista de reserva de trabajador/a social", y matizan que, "de la misma manera, se realizarán en ese momento los llamamientos a los integrantes de la lista de reserva de auxiliar administrativo/a, con el fin de que la prestación de servicios tanto de unos/as como de los/as otros/as se produzca de manera simultánea".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)