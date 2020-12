Subir a la Avenida Marítima y ver el mar es el primer deseo de Mari Carmen Déniz, la primera persona en ser vacunada en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria/ Salir a la calle, subir por Juan XXIII hasta la Avenida Marítima y ver el mar, ese es el deseo de Mari Carmen Déniz ahora que por fin ya se ha vacunado contra la Covi-19, la persona primera de Gran Canaria, quien no solo no tenía miedo alguno porque "hay que confiar en quienes saben más", sino que aseguró que está contentísima porque está deseando salir cuanto antes del "túnel" que ha supuesto no poder "salir a coger el aire, sol, o lluvia, oír los pájaros, eso es una maravilla".

De esta manera, esta jornada en la que las cinco primeras personas de Gran Canaria, todas residentes en el Centro Sociosanitario El Pino del Cabildo, fueron vacunadas por el Servicio Canario de Salud, se convirtió en un día de esperanza por el arranque de la vacunación y por las palabras de quienes las recibieron, no en vano el deseo es que este sea "el primer día de una nueva etapa".Así lo afirmó el presidente insular, Antonio Morales, junto a la consejera de Política Social, Isabel Mena, tras nueve complicados meses en los que todo a girado en torno a la protección de los residentes, lo que incluyó el sacrificio de que no pudieran salir ni recibir visitas, aparte de la sectorización de los centros para evitar contagios masivos, de modo que finalmente la incidencia ha sido de las menores del país."Ahí va la salvación", contestó la residente en el momento en el que dijeron que ya le iban a pinchar la vacuna, proceso que selló con un sonoro "¡bravo!", pues solo ella, que a pesar de estar en silla de ruedas es un "culo inquieto", sabe lo que ha sido no poder salir nueve meses. "He intentado mantener mi cabeza", pues le gusta tener cada día su plan, sea grande o pequeño, ya sea ir a comprar a Triana o salir a la Avenida Marítima, y durante nueve mese no ha podido, entiende las razones, pero ello no implica que haya sido fácil."Tenía ganas, no ha dolido nada, ahora esto hará por dentro lo que quiera, me encuentro bien y tranquila como antes", manifestó Mari Carmen, quien no dejó de insistir en que hay que creer "en las personas inteligentes y vacunarse".

"Para mi esto es salir del túnel, el túnel es muy oscuro y yo quiero ver la luz"

en el que iba a ser vacunada, y al término exclamó de ser vacunada, Intentaba mantener mi cabeza", prosiguió Mari Carmen Déniz, quien hoy centró todas las miradas

, casi de fiestatodas residentes en este centro del Cabildo de Gran Canaria, cuyo presidente, Antonio Morales, confió en que este sea "el primer día de una nueva etapa"

l Cabildo de Gran Canaria lanza un Plan de Gobernanza e Innovación Pública para ejecutar en tres años con una inversión de 21 millones para transformar por completo la gestión pública, lo que abarca desde simplificar al máximo las tramitaciones, hasta crear una central de contratación de bienes y servicios e implantar un modelo gerencial empresarial, es decir, de objetivos y resultados, lo que conllevará un auténtico cambio de cultura.

Este plan de modernización implantará cuestiones tan sencillas como que no haya que presentar el DNI cada vez que la persona vaya a realizar un trámite –ni ningún otro documento que ya haya presentado alguna vez-, como otras más complejas como un sistema de fiscalización "previa limitada" que facilitará la vida a cientos de proveedores y demandantes de subvenciones del Cabildo, ahora sujetos a un sistema de fiscalización "plena".

Y es que una institución de la envergadura del Cabildo de Gran Canaria es un complejo engranaje de piezas interrelacionadas cuya transformación requiere una estudiada hoja de ruta para lograr su objetivo: que los recursos económicos que entran en esta maquinaria se transformen en bienes y servicios de calidad.

Se trata por tanto de todo un cambio de concepto en la gobernanza, prácticamente un cambio de mentalidad, estructurado en cuatro ejes, veinticinco objetivos y más de ochenta proyectos, detalló el presidente del Cabildo, Antonio Morales

Eje 1.- Gobierno Abierto y su novedoso laboratorio

El primer eje promueve la transparencia, rendición de cuentas, participación y la colaboración con una nueva forma de gestión basada en el cogobierno y la corresponsabilización con la ciudadanía, y todo ello con uso intensivo de las nuevas tecnologías (Gran Canaria Isla Inteligente), detalló el coordinador de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa, Alejandro Parres.

Este apartado recoge uno de los aspectos más novedosos de la propuesta, los laboratorios de innovación pública en el que la Institución y la población, ambos con sus expertos, sumarán esfuerzos para resolver problemas. La prueba piloto será el Laboratorio de Vivienda.

Otros proyectos de este eje, que tendrá un presupuesto de 1,8 millones, son la implantación gradual de presupuestos participativos, el rediseño del portal, el impulso de la política de datos abiertos y la gestión masiva de datos en los que basar las decisiones.

Eje 2.- Gobernanza Inteligente y Objetivos Sostenibles

Es ineludible, subrayó el presidente, que las instituciones públicas orienten su gestión a la obtención de resultados, y este es eje el que recoge la transformación del sistema insular en uno de dirección por objetivos con indicadores para evaluar esos resultados.

Y todo ello alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas, que abarca desde perseguir el fin de la pobreza, a la salud y el bienestar, la igualdad, producción y consumo responsables, energía no contaminante, justicia e instituciones sólidas.

Con un presupuesto de 8,7 millones, los proyectos de este bloque incluyen el diseño del modelo de planificación gerencial, plan de formación para adaptarse a ese nuevo sistema, un observatorio, medidas para una gestión interna eficiente, cuadro de mando de objetivos e indicadores.

Eje 3.- Servicios Públicos Sencillos y Rápidos

Este eje toca de lleno a la ciudadanía, ya que la legitimidad de las instituciones públicas descansa en su capacidad para responder a las necesidades de la población y las empresas con su simplicidad, calidad y eficacia.

Con una inversión de 7,7 millones, es donde se ubican las nuevas instrucciones de contratación administrativa, una nueva plataforma de tramitación de expedientes de contratación y licitación, la creación de una central de contratación, un nuevo reglamento de la función interventora y de la asesoría jurídica, y la protocolización de la administración electrónica.

También incluye la modificación de las bases de ejecución de los presupuestos, la actualización de las ordenanzas de tasas y de subvenciones, un sistema de archivo electrónico, un gestor electrónico de expedientes, sistema de notificaciones electrónicas, la simplificación de la identificación, la mejora de la atención ciudadana, y un sinfín de cambios internos con efecto en la gestión externa que incluye respaldar a los municipios más pequeños para que la gestión a su población también se vea beneficiada.

Eje 4.- Capital Humano, organizativo y tecnológico

Todo ello solo puede pivotar sobre el cuarto eje, el del capital humano del Cabildo de Gran Canaria con proyectos por 2,9 millones que van desde el análisis de la carga de trabajo, ordenación de los recursos humanos, formación directiva, correcta evaluación de la productividad y elaboración de un catálogo de competencias que no solo incluya conocimientos, sino cualidades para cada puesto de trabajo público para que su objetivo no sea el mero cumplimiento de procedimientos, sino un servicio a la ciudadanía en el que será imprescindible la evaluación de la motivación y la satisfacción.

El arranque, con el nuevo año

Así, tras el periodo de diagnóstico, análisis y diseño, la ejecución del Plan arranca en 2021 con una inversión de 8 millones para los proyectos marcados como prioritarios, el primero de ellos el despliegue de la simplificación de los procedimientos administrativos, seguido por la implantación de un gestor electrónico de expedientes, la estructura para gestionar esta política de transformación administrativa y la implantación del modelo de dirección por objetivos.

También está incluida la elaboración de nuevos protocolos para la contratación administrativa y la implantación del modelo de fiscalización previa limitada, ya que si bien en España aún no rige la fiscalización posterior –en vigor en otros países europeos-, al menos sí cabe la limitada, lo que agilizará mucho la tramitación de expedientes, ya que en la actualidad quedan rezagados meses por falta de informes o la solicitud de detalles que en realidad no añaden garantías y sin embargo restan eficacia.

La ejecución de esta ambiciosa iniciativa, disponible para descargar en http://descargas.grancanaria.com/modernizacion_innovacion/PLAN_ESTRATEGICO_DE_GOBERNANZA.pdf, proseguirá en 2022 con la segunda remesa de proyectos y una inversión de 9,5 millones de euros para continuar en 2023 con proyectos por 3,6 millones de euros.

En cualquier caso, no se dará por terminada porque la propuesta permanecerá abierta para su constante actualización, pues una entidad pública que en este contexto cambiante y cada vez más interconectado no esté preparada para su constante adaptación estará condenada al anquilosamiento.