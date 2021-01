El Extra de Navidad de la ONCE reparte más de 4,5 millones de euros en Canarias

"Estoy muy contento porque mis clientes se han portado muy bien conmigo después del confinamiento y es lo mínimo que podía hacer", ha señalado feliz el propio José Juan.Además otro cupón agraciado con la misma cantidad (400.000 euros) ha sido vendido en Santa Cruz de Tenerife por Luisa María Rodríguez.En Arona ha caído un cupón de segunda categoría premiado con 40.000 euros que ha repartido Cristina Marta García, mientras que en La Laguna también festejan parte del tercer premio con 10 cupones agraciados con 20.000 euros cada uno, que han sido vendidos por Jesús Antonio Mesa. En total el Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 4.640.000 euros en premios mayores en las 'Islas Afortunadas'.En total el Extra ha repartido 26.800.000 de euros de su primer premio entre localidades de Euskadi, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Castilla-La Mancha, en 67 cupones premiados con 400.000 euros cada uno en el sorteo, celebrado en la mañana de hoy.

El segundo premio del Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 1.440.000 euros entre Arona (Tenerife), Tarragona, Fuenlabrada (Madrid), Zaragoza, Toledo, Cartagena, Cortes (Navarra), y a través de JuegosONCE, en 36 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

Por su parte, el tercer premio ha repartido un total de 700.000 euros, en 35 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, que han llevado la ilsuión de la ONCE a Málaga (200.000 euros); La Laguna (Tenerife), con 200.000 euros; Getafe (Madrid) con 100.000 euros; Viso del Alcor (Sevilla), con 120.000 euros; y Capellades (Barcelona), agraciada con 80.000 euros.

En total, el Extra de Navidad de la ONCE 2021 ha repartido 28.940.000 euros en premios mayores.

El Sorteo de Navidad de la ONCE, celebrado en la mañana de hoy, ha puesto en juego 75 premios de 400.000 euros, y otros tantos de 40.000 y 20.000; así como premios de 500, 400, 300, 200, 100, 50, 20 y 10 euros.