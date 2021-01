El Cupón Diario de la ONCE reparte 105.000 euros en Arucas, Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria/ El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 105.000 euros en Arucas, Gran Canaria, en 3 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 5 de enero.

Tomás Sosa Déniz, agente vendedor de la ONCE desde marzo de 2012, fue el responsable de repartir la suerte con 3 cupones de 35.000 euros cada uno, en su puesto de venta ubicado en la Avda. el Mirón, nº 1 por la mañana y en el kiosco de la c/ Juan de Bethencourt por la tarde, ambos en Arucas.



El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.