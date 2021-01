El alcalde de Santa Cruz propone el inicio del expediente de honores y distinciones a Ubaldo Hernández

Santa Cruz de Tenerife/ La iniciativa será planteada ante el Pleno, por su exaltación del patrimonio cultural de las islas a través de la vestimenta tradicional y de esta manera mostrar buena parte de la historia. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, propondrá en la próxima sesión que celebre el Pleno de la Corporación municipal el inicio de un expediente de concesión de honores y distinciones, a título póstumo, a José Ubaldo Hernández González, defensor de la vestimenta tradicional, para recordar su figura y su trayectoria.



Fallecido el pasado 26 de agosto, Ubaldo Hernández colaboró en innumerables fiestas, consiguiendo, con 18 títulos de reinas y 40 damas de honor en varias ediciones de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife, siendo muy laureado en su trabajo diario con numerosos premios y reconocimientos en la exaltación del patrimonio cultural de las islas a través del traje típico de Canarias y de Tenerife.

En este sentido, el alcalde de Santa Cruz ha explicado que "se ha perdido a un ilustre artesano que se merece todos los honores, no solo por su predisposición a trabajar por y para el pueblo, sino por rescatar la historia y mostrarla a todos y todas en cada uno de sus actos y muestras de su arte".

Además, José Manuel Bermúdez ha señalado que "son muchas las facetas por las que se conocía a Ubaldo. Tanto su buen hacer en diferentes talleres como la labor de dinamizador cultural fueron reconocidos no sólo en Tenerife sino en otras islas de la Comunidad Autónoma e, incluso, a nivel nacional e internacional".

El buen hacer y la rigurosidad en el trabajo lo llevaron a estar presente en Fitur 2018 y en la World Travel Market de Londres. Allí mostró esta singularidad de Canarias, seña de identidad y tradiciones de la tierra. Las manifestaciones de su trabajo también se reflejaron en la organización de numerosas exposiciones sobre vestimenta tradicional.

José Ubaldo Hernández González nació el 14 de enero de 1968 en Tegueste, aunque residió muchos años en Guamasa. Sus inicios en el mundo de la vestimenta típica se remontan a la década de los noventa, cuando presentó la primera candidata a reina con el respaldo de la Agrupación Folklórica Adasat de El Sobradillo. Al año siguiente repitió experiencia, esta vez con otra formación también folklórica, Ecos de un Volcán, y se hizo con el título de la reina de las Fiestas de Mayo de la capital tinerfeña. También hizo alguna incursión en el Carnaval, cinco o seis años, pero lo dejó porque, según llegó a decir, "no se me da".

Un palmarés al que habría que sumar títulos que ha reunido allí en donde participó: en la mayoría de los municipios del Norte de Tenerife, así como en Guía de Isora y Granadilla, en el Sur de la Isla, o en las Fiestas de la Naval, en Gran Canaria, o en San Sebastián de La Gomera, El Hierro y La Palma. Entre sus privilegios, haber participado en las ferias de promoción turística World Travel Market o Fitur para vender fuera de la geografía insular los parabienes del folklore canario.