Torres: "No es aceptable que toda la responsabilidad de la migración recaiga en las regiones que son frontera"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mantenido una reunión este viernes con el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria. En el encuentro, en el que ha estado presente el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, se ha abordado la respuesta que está dando la Unión Europea a la situación actual, la estrategia sanitaria europea y las políticas de movilidad durante la crisis sanitaria o el marco europeo financiero plurianual. Torres, en declaraciones ante los medios, destacó "la importancia de formar parte de la Unión Europea, que ha aprobado las mayores partidas económicas de la historia para paliar los efectos económicos y sociales de la Covid-19".

El jefe del Ejecutivo autonómico remarcó que, si bien Europa ha respondido con rapidez a la situación económica, no ha sido así en otros aspectos trascendentales como el fenómeno de la migración, cuyas consecuencias se agravan por la crisis sanitaria. Torres ha trasladado al secretario de Estado la necesidad de reclamar que se incluyan en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, políticas solidarias de redistribución y de gestión de la crisis migratoria actual: "No es aceptable que recaiga toda la responsabilidad en los países que son frontera, como España, Italia o Grecia, y, particularmente, en las regiones que son frontera sur, como es el caso de Canarias, mientras se diluye la responsabilidad de los Estados que no son frontera", añadió el presidente.

Torres insistió en que se siga en la línea de potenciar las relaciones diplomáticas con los países de origen y tránsito, en la necesidad de aumentar la vigilancia, en dar una acogida digna, "pero también he pedido de manera expresa al secretario de Estado que debe haber redistribución, tanto por parte de la Unión Europea como por el resto del territorio español".

En la reunión, el presidente de Canarias puso sobre la mesa la importancia que tiene que, cuando se logre la inmunidad de grupo o comunitaria, se recupere la movilidad y se reactive el turismo. Torres trasladó al secretario de Estado que, para esa recuperación, teniendo en cuenta que las vacunas pueden funcionar como pasaporte sanitario, se permita también, para los no vacunados, el uso de los test de antígenos. El presidente aboga por una normalización de la movilidad "y para ello la Unión Europea tiene que ponerse de acuerdo, debe haber políticas coordinadas para que no se cierren fronteras y se pueda viajar con seguridad".

El presidente puso de manifiesto la importancia que tiene la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) y el aumento de la ficha financiera para el Archipiélago en el Marco Financiero Plurianual 2021/2027 de la Unión Europea, que pasa de 30 a 40 euros por habitante. También recibió el compromiso del secretario de Estado de defender las "buenas e históricas" relaciones con el Reino Unido, algo importante ya que, además de las relaciones turísticas actuales, como uno de los principales emisores de turistas, "Canarias tiene una relación comercial de siglos con el Reino Unido", apuntó el presidente.