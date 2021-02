El Ayuntamiento de Tacoronte ha puesto de nuevo en funcionamiento el Refugio Municipal de Animales

Tacoronte/ Con una capacidad para unos 30 perros, la prioridad del Consistorio local es fomentar la adopción y garantizar los derechos de los animales. El área municipal de Deportes, Sanidad y de la OMIC del municipio de Tacoronte ha venido realizando una serie de trabajos de mejora y acondicionamiento de las instalaciones del Refugio Municipal de Animales, que llevaba años cerrado y sin prestar una asistencia a las mascotas perdidas o abandonadas, que permitirán de nuevo la puesta en funcionamiento de una prestación muy demandada.



El concejal responsable del área, Antonio Gil, indicó que, una vez rehabilitadas las dependencias, la intención del consistorio es que la gestión del refugio se lleve a cabo por medio de un convenio con una protectora de animales, que asuma el servicio de recogida de perros y otro tipo de animales abandonados o perdidos en el municipio.

Gil manifestó que, en estos momentos, por parte del personal municipal se están ultimando las labores de pintado de inmueble, cobertura de humedades, enfoscado de paredes, reposición de azulejos o la mejora de los espacios destinados a los animales y su aislamiento, "recuperando para su uso unas instalaciones públicas que llevaban muchos años en un estado lamentable de abandono".

El concejal de Nueva Canarias indicó que además de las labores de albañilería y pintura, "también se han llevado a cabo acciones de electricidad y fontanería, "pues cuando hemos accedido al inmueble, nos encontramos con todos los equipamientos completamente destrozados".

"Ahora mismo, el refugio está ya en condiciones de acoger a cualquier animal que necesite asistencia y de nuestra ayuda, algo que no ha sido posible durante años, lamentablemente, por el abandono y cierre al que se condenó a estas dependencias por el anterior equipo de Gobierno local".

Por su parte, el alcalde, José Daniel Díaz, quien visitó junto a Goya las instalaciones para comprobar el avance de los trabajos de mejora, dijo que hasta que accedió al Gobierno local el actual pacto de gobierno, conformado por PSOE, Sí se puede y su propio partido, Nueva Canarias, "en el Ayuntamiento la política en favor de los animales era nula. Por ello, hemos tenido que arrancar desde cero en muchas cuestiones. Entre ellas, este refugio, para poder recoger a estos animales y mascotas que se ven en la calle para darles un cobijo temporal, hasta localizar a sus dueños o, en caso alternativo, intentar buscar una adopción que es muy posible en el ámbito de nuestro municipio por la alta sensibilidad de la sociedad tacorontera".

Díaz añadió que, además de este ámbito de la acogida, también se trabaja con las acciones encaminadas a la Captura, Esterilización y Retorno (CER) de gatos domésticos no sociables al lugar donde fueron capturados, "encaminado a que el número de animales abandonados sea cero y que, cuando se produzca una incidencia se reaccione con un rescate y un cuidado adecuados a las recomendaciones veterinarias y que se les busque un domicilio de acogida, para dar solución a una cuestión como es el abandono de animales que, indiscutiblemente, hiere la sensibilidad de los tacoronteros".

Una sociedad más consciente

El alcalde de Tacoronte remarcó que la sociedad actual ha avanzado en el respeto de los animales y en su cuidado, aumentando considerablemente la conciencia y la sensibilidad hacia los derechos animalistas, "y estos son pasos que está dando nuestro municipio para asegurar, por un lado, que esa parte de la representación de la ciudadanía que tiene esta sensibilidad se vea refrendada por la acción de los poderes públicos y también por el cumplimiento de la ley, algo que hasta ahora no se estaba dando, ya que no se respondía a una competencia municipal, que era la recogida y refugio de animales abandonados en la vía urbana, además de otras cuestiones que van en aras de aumentar la calidad de vida de los animales en Tacoronte".

Antonio Gil remarcó que el objetivo principal de la apertura de este refugio es "facilitar y promover la adopción", regulando el cupo con los casos de animales que encuentren un domicilio de acogida, aunque precisó que en caso de que se supere la capacidad acogida, "se podrá derivar a algunos ejemplares hasta Tierra Blanca, refugio de más capacidad con el que tenemos un convenio firmado".

Después de dos meses de trabajos de mejora, el Refugio Municipal tiene una capacidad para unos 30 perros, "presentando ya un estado de adecuación que hará posible que entre en funcionamiento en cualquier momento".

Díaz afirmó que "ante la desidia en este ámbito, hemos actuado, dando respuesta a una amplia sensibilidad social y dando cumplimiento a la legislación vigente", aunque lamentó que, "nuestra aspiración es que el nivel de abandono sea cero, pero desafortunadamente sigue habiendo comportamientos incívicos que nos obligan a adoptar estas medidas".

En cuanto a la actual Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales, el alcalde avanzó que la misma será modificada con el propósito de "mejorar la tenencia, cuidado y, sobre todo, a las medidas que conciernen la vigilancia del cuidado del bienestar animal".