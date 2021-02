Santa Cruz y La Laguna impulsan acciones coordinadas con Gobierno y Cabildo para atender a las personas sin hogar

Tenerife/ La concejala de Acción Social, Rosario González; el edil lagunero del área, Rubens Ascanio; la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y la consejera responsable del Instituto de Asistencia Social y Sociosanitaria en Tenerife, Marián Franquet, se reunieron hoy para buscar respuestas al incremento detectado en el área metropolitana. Los ayuntamientos de Santa Cruz y de La Laguna, a través de sus representantes de Acción Social, Rosario González, y de Bienestar Social, Rubens Ascanio, lograron impulsar esta mañana acciones de coordinación para atender a las personas sin hogar en el área metropolitana, tanto con el Gobierno de Canarias como con el Cabildo Insular, tras reunirse con la consejera autonómica del área, Noemí Santana, y su homóloga en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) de Tenerife, Marián Franquet, en el trascurso de una reunión telemática a la que se comprometieron darle continuidad.



Por parte de Santa Cruz, González reclamó, en primer lugar "la atención a los menores que dejan de estar tutelados cuando alcanzan la mayoría de edad, pero que se quedan en la calle, por lo que solicitamos, también con La Laguna, que se habiliten recursos que acompañen a estos jóvenes una vez cumplan los 18 años" y añade que se dan casos en "migrantes menores no acompañados, pero también en menores que por diversas causas han estado bajo la tutela del Gobierno de Canarias y al cumplir esa edad salen del sistema de protección sin recurso alguno".

"Otra de las cuestiones en que estamos de acuerdo con La Laguna -argumenta González- es en solicitar que las personas migrantes, aun causando baja de los programas de ayuda humanitaria puedan volver a esos programas, ya que si el Estado dispone de esa asistencia específica para esta población, tales como comida, alojamiento, aseo, etcétera, no debemos las administraciones locales emplear los recursos que tenemos para atender otras urgencias y otra población también vulnerable".

Incidieron también los ayuntamientos metropolitanos en la necesidad de crear recursos comunes, "ya que estamos muy cerca y la movilidad de las personas sin hogar no conoce límites municipales, y en este sentido ya disponemos de una mesa técnica para coordinar los servicios con los que cada ayuntamiento contamos", añadieron, al tiempo que también reclamaron "establecer una coordinación más estrecha con el Servicio Canario de Salud con respecto a las personas sin hogar con algún tipo de enfermedad mental, para que sepamos cuando se les da de alta, podamos intervenir y evitar que se queden en la calle".

"En el particular de la escasez vivienda -añade González-, todas las instituciones presentes le hicimos llegar a la consejera autonómica la preocupación y el deseo de que se invirtiera más en la construcción de edificaciones públicas" y, también, "las administraciones presentes concluimos en la necesidad de mejorar la comunicación entre todas, para lo que acordamos tener reuniones sistemáticas".

Para esto se ha creado un cronograma de reuniones y, "desde Santa Cruz, les vamos a enviar a todas las instituciones con las que nos hemos reunido, para que se vaya viendo antes de la próxima reunión que vamos a tener, un documento con una batería de medidas, a corto y medio plazo, necesarias para mejorar la intervención con personas sin hogar".

De hecho, se acordó que la próxima cita la convocará el Cabildo, "con la finalidad de que acudan otros ayuntamientos de la Isla en virtud de realizar este equilibrio entre municipios y distribuir la carga social entre todo el territorio, y que no sea Santa Cruz, en mayor medida, y La Laguna quienes sostengan en solitario la asistencia a las personas sin hogar".

Por su parte, la consejera Noemí Santana se comprometió a afrontar, con fondos económicos propios, "según dijo procedentes de Europa, la apertura de nuevos recursos para esta población sin hogar", añade la concejala santacrucera de Acción Social, que destaca que "nos llama la atención que con respecto a las personas en situación irregular, Santana no afronte un papel más decidido con respecto a los Ministerio de Migraciones y de Acción Social, ya que lo lógico sería que sirviera de interlocutora y buscara soluciones con quienes son de su mismo partido político".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)