Santa Cruz cierra la campaña del Día de la Mujer con un homenaje a cuatro periodistas

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde presidió un acto institucional en el que se reconoció la trayectoria de las periodistas Maria Luisa Arozarena, Mayte Castro, Raquel Acirón y Carmen María Rodríguez Wangüemert. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, presidió esta noche el acto institucional que pone el broche a la campaña municipal con motivo del Día Internacional de la Mujer, que este año ha estado dedicado a las mujeres periodistas y por el que se ha reconocido la trayectoria de las periodistas Maria Luisa Arozarena, Mayte Castro, Raquel Acirón y Carmen María Rodríguez Wangüemert.



La sesión contó con la presencia de la concejala de Igualdad, Purificación Dávila, y del presidente de la Asociación de la Prensa, Salvador García Llanos, en un acto que estuvo marcado por las restricciones sanitarias debidas a la pandemia.

Bermúdez recordó durante su intervención que el Ayuntamiento ha elegido a estas mujeres como imagen de su campaña de este año, porque "han demostrado desde hace décadas con su apuesta por la vida y por su profesión que estamos lejos de alcanzar una igualdad real, pero que con ejemplos con los suyos estamos más cerca".

El alcalde señaló que la presencia de las mujeres periodistas en los medios "es mayoritaria, no así en los equipos directivos. Haciendo memoria, me vienen a la mente nombres de mujeres que han liderado equipos, como lo han hecho las cuatro homenajeadas. Son pocos, sin duda, pero estoy convencido de que dentro de unos años serán muchos más".

Sobre las homenajeadas, indicó que "comparten además un rasgo que es muy común entre sus compañeras de profesión: la preocupación por la defensa de las causas justas, normalmente muy presente en su quehacer diario, en el ejercicio de su profesión, que hace que se enfrenten a situaciones muy comprometidas desde un punto de vista social de una manera más empática".

Bermúdez felicitó a las galardonadas en nombre de todos los chicharreros, "por su trabajo de investigación y divulgación que representa el mundo de la comunicación, ya que seremos capaces de construir una sociedad más justa e igualitaria".

Purificación Dávila, concejala de Igualdad, área organizadora de los actos con motivo del Día de la Mujer, recordó que el acto constituye "el fruto del trabajo conjunto de un grupo de mujeres que cada año se propone visibilizar un ámbito social o profesional en el que la mujer no está justamente representada".

Dávila explicó que este año se ha dedicado la campaña a poner en valor, reconocer y visibilizar a las mujeres periodistas, ya que se trata de un ámbito especialmente sensible, por lo que tiene de formador de opinión pública y de ser capaz de generar cambios en las tendencias sociales.

La concejala felicitó a todas las galardonadas, de las que dijo que su vida es un ejemplo para todas aquellas que se suman cada día a esta batalla por la igualdad, que es de género, pero que no debe conocer de géneros.

