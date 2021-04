El Cupón Diario de la ONCE deja 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años en Los Realejos

Santa Cruz de Tenerife/ El Cupón Diario de la ONCE ha dejado 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años en Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), en el sorteo del 15 de abril.

El vendedor de la ONCE Manuel Molina Benítez es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Los Realejos con 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años más los 35.000 euros del cupón, y con ocho cupones más premiados con 35.000 euros cada uno. Manuel Molina comercializa los productos de juego responsable de la ONCE en la calle el Toscal número 87.



Y Canarias sigue de suerte, ya que este cupón ha repartido en Santa Cruz de Tenerife cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno, de manos de Román Eduardo Rengifo Gómez desde su zona de venta en la Calle Simón Bolívar número 30.

Y en la localidad madrileña de Leganés, el vendedor de la ONCE Raúl Ayllón Nicolás ha repartido 280.000 euros en ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió desde sus puntos de venta situados en la calle Severo Ochoa, números 1 y 15 de Leganés.

Donostia/San Sebastián también ha recibido premios de este cupón. Concretamente 140.000 euros.

El cupón del 5 de abril estaba dedicado al Hospital Universitario de Ceuta, perteneciente a la serie que rinde homenaje a los profesionales de estos centros sanitarios.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)