Morales pide al presidente del TSJC que corrija el error de denominar "Las Palmas" a Gran Canaria en su último auto

Las Palmas de Gran Canaria/ El presidente del Cabildo de Gran Canaria solicita por carta a Lorenzo Bragado que actúe de oficio para enmendar la errata contenida en el voto particular.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha pedido por carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, que corrija de oficio el error contenido en el auto sobre la ratificación de las medidas sanitarias del Gobierno de Canarias, y en el que se refieren a la isla como "Las Palmas" en lugar de Gran Canaria.



Concretamente, la errata se encuentra en las páginas 15 y 16 el auto, las que recogen el voto particular emitido por los magistrados Guillarte Martín-Calero y Hernández Cordobés y en las que puede leerse: «...la realidad de cada uno de los territorios insulares, en cuanto a sus factores demográficos, sociales y de asistencia sanitaria singulares, así como en el peso específico en la situación epidemiológica en el conjunto del Archipiélago de las islas más pobladas, Tenerife y Las Palmas».

En la misiva Morales explica que pese "a tratarse de un lapsus linguae que no debería tener mayor trascendencia" el voto particular pasa a formar parte integrante del auto en que se inserta, incorporándose a la jurisprudencia, lo que, sumando a la repercusión del texto jurídico, provocará que "el error padecido en el nombre de la isla de Gran Canaria perdure en el tiempo si no se corrige adecuadamente".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)