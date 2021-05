Los mayores de la Residencia de Los Cristianos piden a la juventud un último empujón contra la Covid-19

Así, a través de mensajes cortos, las y los mayores de la Residencia de Los Cristianos, así como las trabajadoras, recuerdan la importancia de llevar bien puesta la mascarilla; seguir lavándose las manos y la utilización del gel hidroalcohólico; no fumar y respetar la cuarentena, aunque no se tengan síntomas, porque como dicen nuestros mayores: "No hagas trampas, porque esas trampas las pagamos todos".

El vídeo ha sido impulsado por ADESA, la empresa pública del Ayuntamiento de Arona que gestiona los recursos sociales.

"Ahora que estamos en la recta final, no hay que aflojar en la lucha contra el coronavirus", señala el alcalde del Arona, José Julián Mena. "Hay que continuar respetando las medidas sanitarias. Gracias a ellas estamos llegando al final de esta pandemia y nuestros mayores de la Residencia de Los Cristianos, que afortunadamente ya están vacunados, lo tienen claro. No hay que bajar la guardia. Si tú te cuidas, cuidas a los demás. Respetar las medidas sanitarias es un acto de responsabilidad y generosidad como sociedad".

Por su parte, la consejera delegada de ADESA y concejal de Juventud y Educación, Julia Morales, incide en que "nuestros y nuestras mayores son la voz de la sabiduría, y nadie mejor para concienciar a nuestra juventud de que continúen respetando las medidas contra la Covid-19 para que entre toda la ciudadanía podamos acabar con este virus".