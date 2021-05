Diputados y diputadas de 1983 destacan el sentimiento de unidad de aquel primer Parlamento de Canarias

Una representación de diputados y diputadas que formaron parte del primer Parlamento de Canarias en el año 1983 participaron ayer en un encuentro organizado por la Fundación Canaria Siglo XXI para conmemorar el Día de Canarias del próximo 30 de mayo y que estuvo moderada por la periodista María del Pino Fuentes.

María Dolores Pallicer Díaz (PSOE), Antonio J. Rodríguez Marichal (AM), Domingo Gerardo Herrera Rodríguez (AGI), Carmelo Padrón Morales (AHI), Oswaldo Narciso Brito González (UPC-AC), José Ferrer Perdomo (AP-PDP-UL), Manuel Fernández González (AP-PDP-UL), Eugenio Cabrera Montelongo (CDS), Gonzalo Angulo González (PCC-PCE) y Jerónimo Saavedra Acevedo (PSOE) fueron los invitados a este encuentro en el que coincidieron en la ilusión y el "sentimiento de unidad" que marcaron aquellos inicios en el Archipiélago.

Asimismo, todos y todas también fueron críticos a la hora de hablar de la burocracia que, en la actualidad, afecta a las instituciones, uno de los principales males que ven en las actuales administraciones y que "complica la vida a los ciudadanos".

La primera intervención en este "Diálogo en el Parlamento Canario – 1983" fue para la primera diputada de aquella época, María Dolores Pallicer Díaz. (PSOE), quién destacó la idea de ir a "agrupar a las Islas e intentar que los problemas de Canarias se resolvieran aquí".

"Queríamos que tuvieran más proyección las islas llamadas menores, que Canarias siguiera adelante muy unida. Para todas las fuerzas políticas fue un momento de gran ilusión y todos queríamos aportar algo para crear la autonomía canaria, y creo que hemos mejorado mucho. Que tuviéramos nuestras especificidades fiscales y estar en Europa fue muy importante", destacó Pellicer.

Por su parte, el que fuera alcalde de Agulo, Domingo Gerardo Herrera Rodríguez (AGI), rememoró las "miserias" de la época, recordando que "no había dinero para nada". Aseguró que la isla de La Gomera "comenzó a ser otra cosa a partir del año 87", cuando empezaron las obras y la mejora en las infraestructuras.

Por su parte, el diputado por El Hierro, Carmelo Padrón Morales (AHI), destacó que en aquellos "todos éramos como una gran familia". "Hablar del Parlamento de Canarias, sobre todo para las islas pequeñas, era muy importante. El Hierro padeció mucho, los recursos de aquella época eran muy pocos, y cuando se crea la comunidad autónoma, nació una esperanza de que Canarias se gobernara desde aquí", resaltó el ex diputado herreño, que reiteró que en aquella época "se sentaron los cimientos de una democracia para todas las Islas y que los problemas de los canarios tuvieran voz por primera vez".

El ex diputado por Lanzarote, José Ferrer Perdomo (AP-PDP-UL), también apeló a la unidad de aquella época, destacando las señas de identidad de cada isla.

Por su parte, el ex diputado Manuel Fernández González (AP-PDP-UL) aseguró de aquellos tiempos que "en Canarias no había ninguna opinión unitaria. Antes cada uno iba a plantear sus problemas por su cuenta. No había unidad de criterio, además cada cabildo era como un reino".

En este sentido, destacó que "la autonomía era una gran esperanza para debatir los problemas cara a cara, y también fue muy importante la incorporación de Canarias a Europa". "Ahora Canarias es un territorio moderno en comunicaciones e infraestructuras", destacó.

El ex diputado por Fuerteventura, Eugenio Cabrera Montelongo (CDS), afirmó que en aquella época se veía una administración centralizada "y queríamos acabar con una gran burocracia que existía en aquellos momentos". "Hoy vemos que la burocracia ha aumentado y no se las razones del por qué y me gustaría que los jóvenes hicieran un esfuerzo para que acaben con la burocracia en la medida de lo que puedan, que buena falta le hacen a los ciudadanos, necesitamos una administración amable y que resuelva la vida a los ciudadanos, seguimos anclados en 1983", criticó

Por último, Jerónimo Saavedra Acevedo (PSOE), primer presidente del Gobierno de Canarias, destacó que el principal problema del 83 "era la financiación", dejando claro que cuando se empezó a recibir dinero "apostamos por la educación como principal inversión".

"El sentimiento de unidad en esa primera legislatura fue decisivo para mejorar en los años posteriores, pero ahora tengo un temor de la clase política a volver a la historia de las dos canarias", sentenció.

Finalmente, el presidente de la Fundación Canaria Siglo XXI, Manuel Jorge Pérez, agradeció a los invitados sus intervenciones, destacando que estos diálogos "no son sólo para conmemorar la celebración del Día de Canarias, sino también para reconocer el compromiso que tienen por las Islas".