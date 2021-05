Housing First es una metodología de intervención social que rompe con el modelo de atención tradicional y proporciona a las personas en situación de sinhogarismo una vivienda individual, estable e independiente. La primera evaluación sobre este modelo en España, y la más completa a nivel europeo, ha demostrado que es una solución eficiente y eficaz para reducir el problema del sinhogarismo.

Principales resultados

La primera evaluación de la metodología Housing First en España ofrece importantes resultados sobre los cambios producidos en las personas que han dejado de vivir en la calle para acceder directamente a una vivienda individual y estable.

De forma general, y en línea con los diferentes estudios publicados a nivel internacional, la evaluación manifiesta que las personas que viven en viviendas Housing First muestran mejores resultados en todas las dimensiones evaluadas que las personas que están viviendo en la calle o en otros espacios como albergues y centros de acogida de emergencia. El principal indicador de éxito del programa, tal y como se establece internacionalmente, tiene que ver con el nivel de retención del alojamiento, que en el caso de España es del 96%. Es decir, casi el total de las personas que acceden a una vivienda continúan en ella después de 18 meses.

La evaluación muestra que Housing First consigue proporcionar un alojamiento estable y seguro a las personas en viviendas normalizadas en entornos comunitarios. Una mejora que no se produce entre aquellas personas atendidas en el sistema tradicional de atención. De estas últimas la mitad de ellas señalaban la calle, un centro de acogida de emergencia o un albergue como su lugar de residencia habitual a los 18 meses. En contraste, Housing First soluciona el principal problema para el que está diseñado, que las personas dejen de vivir en la calle y tengan un hogar. A los seis meses, ya se observa una mejora significativa en su satisfacción con la vida, y se muestran más felices y satisfechas con su intimidad. Las personas que cuentan con una vivienda Housing First señalan que el padecimiento de dolor, la soledad, la ansiedad y la depresión han disminuido claramente, y se sienten más protegidas frente a situaciones discriminatorias y situaciones de victimización.

El modelo Housing First en España también supone ventajas en el ámbito económico. La evaluación demuestra que estas soluciones tienen un coste por plaza similar al de los albergues o alojamientos colectivos, pero ofrecen prestaciones muy superiores para las personas usuarias en cuanto a estabilidad y calidad del alojamiento y asistencia personalizada. Además, tiende a reducir costes, mientras que sus alternativas los incrementan.

Se demuestra así que el modelo Housing First es coste-efectivo. Es decir, se trata de una respuesta institucional de calidad (good value for money) a la que es eficiente dedicar financiación, con una importante ventaja comparativa respecto de otras alternativas. Desde HOGAR SÍ y Provivienda se considera que el sinhogarismo es un problema de vivienda y que no tener un hogar es el punto culminante de procesos de vulnerabilidad residencial que afectan a una parte cada vez mayor de la población.

Housing First ya se había revelado como una metodología eficaz en otros países europeos como Finlandia. Aunque en España todavía es minoritaria, su implantación comenzó en 2014 de la mano de HOGAR SÍ, y con la alianza formada con Provivienda en 2017, ya cuenta con 287 viviendas en 8 Comunidades Autónomas.

Además de en Arona, esta evaluación se ha realizado en otras 11 ciudades (Alicante, Avilés, Barcelona, Córdoba, Coslada, Donosti, Madrid, Móstoles, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Zaragoza). En ella han participado 255 personas divididas en dos grupos independientes, un grupo experimental y un grupo control, que asegura su rigurosidad académica. A las personas de ambos grupos se las ha entrevistado al inicio, a los 12 meses y a los 18 meses.

Desde 2017, Provivienda y HOGAR SÍ mantienen una alianza para desarrollar el modelo Housing First con un objetivo fundamental, escalar este modelo en España, y aprovechar la especialización de ambas entidades para fortalecer el modelo.

Provivienda es una organización sin fines de lucro que trabaja para la inclusión social y residencial en España desde 1989, cuyo objetivo es que todas las personas puedan disfrutar del derecho a la vivienda.

HOGAR SÍ es una entidad de iniciativa social, no lucrativa, independiente y plural, de ámbito estatal creada en 1998, que existe para conseguir que ninguna persona viva en la calle.