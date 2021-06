Igualdad del Cabildo escucha y tiende la mano a cumplir las reivindicaciones de Mogán

"En el Cabildo de Gran Canaria van a encontrar el apoyo para poder hacer fijo a ese personal porque creemos que es muy importante la estabilidad de aquellos que atienden mediante una intervención psicológica, social y también educativa a las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de genero", ha asegurado la consejera al término del encuentro mantenido en las Oficinas Municipales de Arguineguín.

La edil Alonso ha agradecido la segunda visita de Ramírez al municipio en esta legislatura y la posibilidad brindada de poder comunicar de forma cercana y directa aquellos aspectos que pueden ser mejorables. "Siempre que solicitamos servicios o apoyo lo hemos conseguido. Por ejemplo, este año vimos incrementada la subvención destinada al Servicio municipal, lo que nos ha permitido mantener durante el año todo el personal, que es lo que buscamos para ofrecer una calidad de atención a todas las mujeres y menores víctimas que acuden a nosotros", ha apuntado.

Alonso ha explicado que no todo el personal es estable por el formato de la mencionada subvención. Si bien es cierto que el Servicio de Prevención y Atención a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Genero de Mogán ha ido mejorando desde 2015 con la incorporación de la educadora social, que empezó trabajando media jornada y ya lleva dos años con jornada completa, su puesto no es estable porque depende de la subvención y, por tanto, cuando esta concluya a final de año tendrá que terminar su contrato, no siendo seguro su regreso en 2022. Por este motivo Mogán reivindica convenios plurianuales que puedan garantizar la continuidad del personal no fijo.

La concejala ha manifestado que cree que esta demanda se cumplirá porque confía en "que el Cabildo encuentre alternativas para mejorar la situación". Así se podría asegurar que una determinada mujer que ha empezado a ser atendida por las profesionales que ahora componen el Servicio de Prevención y Atención, a las que ya se ha abierto y ha puesto al tanto de su caso concreto, no tuviera que pasar nuevamente por ese complejo proceso.

Compromisos de Mogán

Uno de los objetivos principales de la visita ha sido solicitar al Consistorio moganero su adhesión al Marco Estratégico por la Igualdad "Gran Canaria Infinita" del Cabildo, que tal y como ha indicado la consejera "es un paraguas que recoge todas las políticas de Igualdad en la isla hasta 2030". La alcaldesa confirmó que el municipio se adherirá próximamente porque confía en la coordinación y unidad de las administraciones en la lucha por la igualdad real.

El Ayuntamiento también se ha comprometido a sumarme a la campaña de prevención y sensibilización conjunta que pretende impulsar el Cabildo con todas las administraciones locales por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y a la colaboración en el tratamiento de datos del Sistema VioGén..