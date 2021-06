Un intenso análisis y debate sobre la migración en Buenavista Diversa

La mañana de ayer estuvo marcada por una intensa mesa redonda dedicada a la migración, donde distintos ponentes relacionados con la materia, expusieron, desde su experiencia, un duro discurso para hacer reflexionar a los asistentes, que toda vez finalizado el turno de ponencias, pudieron expresar sus pensamientos, dudas, preguntas y teorías.

Loueila Elmami Omar, abogada y activista por los derechos de las personas migrantes, realizó una intervención online al encuentro. Desde Lanzarote expuso su historia más personal "mujer migrante, negra, saharaui, yo soy afortunada porque he podido estudiar y desde este privilegio tengo la responsabilidad de trabajar por las personas migrantes".

Loueila centra su trabajo en la ayuda a las personas que migran y se encuentran a su llegada al país de destino con una situación crítica de indefensión. La abogada no esconde ni endulza las palabras para transmitir la situación extrema que se vive en esta búsqueda de mejoría vital. Finaliza su ponencia con una frase contundente para la mesa "todos estamos en tránsito".

El Chojin, rapero, compositor y escritor, que había participado ya en el festival, tanto en la mesa inaugural como impartiendo un taller de música en el Centro Ocupacional Isla Baja, tuvo un discurso con sabor agridulce, ya que, a pesar de sus palabras de motivación, su postura sobre la migración no deja de ser pesimista. Señalaba "si te crees dueño del pedazo de tierra en el que vives, lo normal es que te creas con el derecho de defenderlo de esa otra persona que también quiere disfrutar de él". Además, El Chojin pone el acento en el origen del conflicto, "si un europeo emigra a América, coloniza el continente. Si un africano, viaja en cayuco a Europa, viene a invadirnos. Quizás debemos dejar de hablar de los Derechos Humanos para hablar de derechos de los europeos".

Txema Santana, periodista especialista en migraciones, habló de la dureza y el incremento de la xenofobia y cómo la gestión pública, condiciona el pensamiento de la sociedad. "La mayor expresión de racismo en esta crisis migratoria, ha sido la gestión del Gobierno del Estado Español, recluyendo a más de 2.500 persona durante semanas en el muelle de Arguineguín y en condiciones infrahumanas. Niños, niñas, mujeres y hombres hacinados a la intemperie en escasos metros cuadrados".

Natalia G. Vargas, periodista en Eldiario.es, contó su experiencia como reportera durante la crisis migratoria actual tras su paso por Senegal con un discurso cercano y personal sobre su carrera como periodista "Una mujer que apenas sabe decir dos palabras en español trata de que encuentres información de su marido que está retenido en Las Palmas. ¿Cómo vamos a reconocer a una persona si los periodistas estamos a un kilómetro porque si no, vulneramos sus derechos a la intimidad? Quienes violan los derechos de esas personas, es la propia administración".

Mba Bee Nchama, activista panafricanista arroja la dureza de la situación actual que vive la sociedad frente al extremo racismo y, dentro de su teoría, afirma que el lenguaje debe ser el correcto para que la verdad sea contundente "debemos dejar de decir que han muerto ochenta migrantes en el mar para decir que han asesinado a ochenta personas". También hace una pregunta a la administración del Estado, "¿Cuántas personas deben morir para poder decir hasta aquí? El sistema de acogida es racista. Racismo y ONG, deben ir unidas. Las Raíces la gestiona una ONG y no lo hacen con respeto. No son campos de la vergüenza, son campos de concentración" para terminar afirmando que existe racismo en la sociedad y en las administraciones públicas "desde insultos hasta que un ayuntamiento no quiera empadronar a una persona migrante por no hacer un efecto llamada".

Al acto asistieron Antonio González Fortes, alcalde de Buenavista del Norte, Vanesa Martín Evora, concejala de Desarrollo Local y Esteban Lorenzo Rivero, concejal de Bienestar Social.

La jornada del sábado terminó con un concierto de los Hermanos Thioune, quienes impartirán un taller de danza y otro de percusión africana como cierre del festival, y el esperado concierto del rapero El Chojin, que aunque con un aforo muy reducido, registró un lleno absoluto en el casco histórico del municipio.