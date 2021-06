Cruz Roja atiende en 2020 a más de 4.000 personas mayores que sufrieron o estuvieron en especial riesgo de maltrato

Los malos tratos a las personas mayores, son, por tanto, un problema de primera magnitud en nuestra sociedad. Podemos definir el maltrato a las personas mayores como "cualquier acción voluntariamente realizada (es decir, no accidental), que pueda causar o cause daño a una persona mayor; o cualquier omisión que prive a un anciano de la atención necesaria para su bienestar, así como cualquier violación de sus derechos", es decir, no hablamos solo de una agresión física, ni de un incidente 'doméstico' aislado. Hablamos de un fenómeno social que va desde las agresiones más lesivas llevadas a cabo por familiares en el domicilio, a las negligencias y omisiones que las personas mayores pueden sufrir por parte de profesionales, el abandono o la autonegligencia o la imagen peyorativa que socialmente se ofrece en ocasiones de las personas mayores.

La infantilización, la restricción de derechos o la falta de respeto a su autonomía, libertad o capacidades son algunos de los ejemplos más comunes de trato inadecuado que se cometen hacia las personas mayores.

Trabajar para identificar, prevenir y contribuir a eliminar la violencia, especialmente contra niños y niñas, mayores y mujeres es uno de los compromisos asumidos por Cruz Roja. Por ello, Cruz Roja puso en marcha hace cuatro años el proyecto, 'Buen Trato a las Personas Mayores: Promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato', a través del cual en 2020 Cruz Roja pudo atender a más de 4.000 personas en todo el país que sufrieron o estaban en especial riesgo de sufrir algún tipo de maltrato.

Esta labor se realiza gracias a la implicación de las más de 1.300 personas voluntarias.

El proyecto de Cruz Roja en Las Palmas por el que apuesta el Cabildo de Gran Canaria desde sus inicios en el año 2017, atiende actualmente a un total de 128 persona mayores en toda la isla de Gran Canaria. Esto es posible gracias a la implicación de más de 20 voluntarios y voluntarias que realizan su actividad en el proyecto.

Como parte de este proyecto frente al maltrato, Cruz Roja cuenta además con la campaña 'Aunque no lo sepas, también es maltrato', con el objetivo de promover un marco positivo de convivencia con las personas mayores.

Esta iniciativa pretende incidir fundamentalmente en el entorno en el que se desenvuelven con frecuencia las personas mayores tales como su familia, centros sociosanitarios, centros residenciales, instituciones, etc.

La campaña visibiliza comportamientos, situaciones y mensajes que se tienen a menudo con las personas mayores que, muchas veces de forma inconsciente o involuntaria, atentan contra su dignidad y derechos, ejemplos como la infantilización; la sobreprotección, la reducción de su autonomía el abandono, la soledad o esa imagen peyorativa del envejecimiento y la vejez que en ocasiones se transmite al público.

Para ello, la campaña incluye una selección de testimonios reales de personas mayores que se han sentido maltratadas por otras personas o por el conjunto de la sociedad con la llegada de la pandemia por COVID-19, con acciones y actitudes que, si bien no siempre son las formas más evidentes de maltrato, inciden negativamente en la calidad de vida de las personas mayores y provocar que el público piense '¿hago yo eso? ¿genero yo esa emoción?'.

Por otra parte, Cruz Roja es consciente de la importancia de las alianzas para poder prevenir, detectar y actuar ante una situación de maltrato. Por ello, en 2018 firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía del Estado que se suma a los firmados anteriormente con la Secretaría de Estado de Seguridad, Mossos d´Esquadra y Ertzaintza con la finalidad de mejorar la coordinación y cooperación en la protección y defensa de los derechos y libertades de las personas mayores.

SOBRE CRUZ ROJA

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo que lleva 156 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias. Desde el comienzo de la crisis del COVID-19, Cruz Roja está actuando en todos los países del mundo afectados, representando la mayor movilización de recursos, capacidades y personas en su historia en favor de las personas más vulnerables y la población general.

En España, Cruz Roja cuenta con más de 250.000 personas voluntarias y más de 1.400 puntos de atención en todo el territorio, que permiten atender anualmente a más de 4 millones de personas a nivel nacional, de las que más de 1,7 millones son atendidas desde programas sociales. Con el apoyo de +1.360.000 socios, empresas y aliados.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja presente en 192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.