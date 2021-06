Adeje apoya a la Asociación Española contra el Cáncer en su recaudación de fondos anual

Desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde, en el edificio central del Ayuntamiento de Adeje se dispuso de una mesa informativa, atendida por personas voluntarias de la A.E.C.C, con el objetivo de recaudar fondos que ayudaran a mejorar la situación de pobreza de las personas con cáncer.

Para Trujillo Bencomo, "colaborar con este tipo de asociaciones y entidades es fundamental en la línea de trabajo que desarrollamos desde el Ayuntamiento, especialmente cuando se trata de atender a personas en situaciones de vulnerabilidad, en este caso doble, por su enfermedad y por su situación económica. Desde el área que dirijo mantenemos una relación de colaboración permanente con la A.E.C.C durante todo el año, así como con otras entidades como puede ser la Fundación Carrera por la Vida".

Según han comentado desde la Asociación, "durante los años 2020 y 2021, la AECC no ha parado su actividad con la intención de que ninguna persona con cáncer quede desatendida. En todo este tiempo de pandemia se ha podido comprobar cómo la población con cáncer ha aumentado sus necesidades sanitarias, sociales, económicas, emocionales, etc. a consecuencia de la crisis que ha provocado la pandemia. Por eso, la cuestación es más que una acción para recaudar fondos. Es un momento en el que la sociedad puede acercarse a la realidad de las personas con cáncer y colaborar para que no haya desigualdades entre ellas".

Proyectos conjuntos en Adeje

Hay que recordar también que la A.E.C.C, en colaboración con el ayuntamiento de Adeje, desarrolla, en este municipio, un servicio especializado para atender las necesidades psicológicas, sociales y físicas, de las personas que sufren un proceso oncológico y que no están siendo atendidas por los recursos sanitarios públicos. En este recurso, en el año 2020, se atendieron 71 casos en intervención psicológica, 70 en atención social y 33 en atención fisioterapéutica, todas ellas, personas empadronadas en el municipio de Adeje. También, se tramitaron 42 ayudas económicas y pagos a terceros por parte de la entidad.