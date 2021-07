El 11% de los canarios afirma haber sufrido accidentes o situaciones de riesgo debido al consumo de medicamentos

Canarias/ El efecto de los fármacos sobre la conducción constituye el gran desconocido para la inmensa mayoría de los conductores españoles. Y puede ser comprensible, ya que los medicamentos constituyen una realidad compleja cuyos efectos varían dependiendo del tipo de fármaco, las dosis y las personas.

En este sentido, hay que dejar claro que los medicamentos no son un enemigo para la seguridad vial siempre que se consuman de forma responsable. Para ello, han de cumplirse tres condiciones: que haya prescripción médica, que responda a una finalidad terapéutica y que su consumo no afecte a la conducción. Algo que no siempre ocurre, ya que la presencia de psicofármacos en los accidentes de tráfico más graves empieza a ser preocupante. De hecho, en los últimos tres años, el número de conductores fallecidos que dieron positivo en estas sustancias aumentó un 40%.