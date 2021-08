Pepe Dámaso entrega las llaves de su vivienda en Agaete para que el pueblo haga suyo el futuro del inmueble como casa del artista

Tras firma, el artista declaró ser "muy feliz de que el pueblo haga suyo el museo y que ahora haga el Cabildo su proyecto, porque hay mucha gente joven e inteligente con la que se puede plantear qué museo queremos, porque puede ser la casa del artista, más que museo porque no se presta la casa. Yo me entrego totalmente, aparte de estar mayor y débil, me entrego ante cualquier idea o posibilidad, que hay hoy porque desde el Thyssen al MOMA, del MOMA al prado, todos se están planteando el modelo pos pandemia, qué museo queremos en el mundo. Y si en Agaete hay que hacer un museo junto a mi casa, para que también sea museo en vez de casa del artista, tengo obra como para que también funcione de otra manera".

Antes de las declaraciones del artista, se procedió a la firma de la compra y la entrega de las llaves que recibió el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, quien destacó que "hoy es un día muy especial para la isla de Gran Canaria, para el municipio de Agaete y para nuestro artista, uno de los más destacados de la historia reciente de Gran Canaria y de Canarias, como es Pepe Dámaso, nuestro querido pintor, artista polifacético, escultor, cinematógrafo, etc."

Respecto a la compra del inmueble, Sosa Monzón, destacó que Dámaso ha tenido una enorme generosidad con el Cabildo "desde el minuto uno. Hace dos años, el presidente me hizo un encargo personal. Y es que el Cabildo de Gran Canaria tiene que tener dentro de su patrimonio la casa natal de Pepe Dámaso como eje de la cultura de Gran Canaria, como casa de la cultura, como casa museo de Pepe Dámaso. No ha sido nada sencillo, jurídicamente ha sido muy complejo este expediente porque la intención verdadera, inicial y permanente de Pepe, siempre fue la donación de su casa al patrimonio colectivo de Gran Canaria, pero nos hemos encontrado con muchos inconvenientes jurídicos porque no se puede recibir una donación que sea más cara la rehabilitación que lo que cuesta el propio inmueble. Por eso tuvimos que buscar una alternativa que no era la que de verdad el artista quería, la donación, por eso se ha realizado hoy ante notario la adquisición, la compra de este inmueble por unos 150.000 euros, como valor simbólico que para nada es el precio verdadero que cuesta, situado en el casco, en el centro de Agaete, por ello vuelvo a reiterar la generosidad del artista con Gran Canaria, con el Cabildo".

"No cabe duda", concluyó Teodoro Sosa, "que para que termine en manos privadas, de otra administración o institución, está en buenas manos a partir de ahora, bajo el patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, con una hoja de ruta bastante clara, bastante marcada, como ha sido desde un principio el compromiso de nuestro presidente, Antonio Morales, con el artista, con Pepe Dámaso. Y es que allí se tenga una parte muy importante de la obra de Pepe Dámaso, además en el lugar donde debe estar, en Agaete, entendiendo que la cultura que tenemos marcada para la isla de Gran Canaria, tiene que tener como uno de los ejes principales el municipio de Agaete y, sin duda, la labor, el trabajo de nuestro artista, Pepe Dámaso".

El Consejo de Gobierno de la Institución Insular dio luz verde, en su última reunión del mes de julio, a la adquisición de la propiedad, por un montante total de 150.000 euros, mientras que el proyecto de reforma, elaborado por el arquitecto José Miguel Márquez, ha sido presupuestado en otros 400.000 euros.

Ese proyecto contempla la renovación de las dos plantas de esta vivienda de 330 metros cuadrados, junto a la Plaza de la Constitución en Agaete, en la que se conservan los muebles y enseres, libros, fotografías y recuerdos del artista. Los trabajos de renovación incluyen, asimismo, la instalación de un ascensor que permita a las y los visitantes acceder a la azotea, desde donde se puede contemplar el mar desde un mirador, así como cumplir con las normativas de accesibilidad.

Cabe recordar que el primer paso para acometer este proyecto se dio en octubre de 2020, con una memoria del Servicio de Presidencia, que justificaba la conveniencia de adquirir la vivienda de Dámaso "con destino a Casa Cultural", después de que el propio artista ofreciera esa posibilidad, durante una visita que realizó a la casa, en diciembre de 2017, el presidente del Cabildo, Antonio Morales.