Los colectivos vecinales de El Pajar de Arguineguín se unen para crear la plataforma 'Salvar la Bahía de Santa Águeda'

Los colectivos vecinales de El Pajar de Arguineguín han formalizado oficialmente su unión de legal, cuyo registro de entrada ya se ha procesado en las instituciones públicas pertinentes, con la finalidad de iniciar las acciones de concienciación y divulgación necesarias para frenar la especulación urbanística prevista en la bahía. Las asociaciones que pasan a conformar esta nueva unión vecinal, bajo el nombre Plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda, son la Asociación de Vecinos El Pajar, el AMPA, el Club de la Tercera Edad y la Comisión de Fiestas.El acuerdo, alcanzado el viernes 6 de agosto durante la celebración de la primera asamblea, sirvió además para nombrar a los portavoces oficiales de este nuevo colectivo, siendo los elegidos Nadia Lamrine Ortega, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos El Pajar; Antonio Alonso Macías, vecino y asesor legal, y Nereida Alonso Macías, vecina y responsable de la gestión con los medios de comunicación.Este primer acuerdo sienta las bases de la que, tal y como definió Lamrine, "será una de las luchas más duras y nobles en las que jamás se haya embarcado este pueblo" a lo que añadió que su única finalidad será defender "el sentir de un pueblo que ha vivido siempre en torno a la vida que se genera en su costa".'Salvar la Bahía de Santa Águeda', nace como órgano independiente y según lo acordado oficialmente, su objetivo pasa por trasladar a la opinión pública grancanaria el "destrozo", tal y como lo definió Lamrine, que se proyecta sobre una playa que cuenta con miles de usuarios procedentes de todos los rincones de la Isla. "No estamos dispuestos a aguantar presiones de nadie, no queremos renunciar a nuestra forma de vida y por eso vamos a tocar las puertas que sean necesarias para hacerles entender que El Pajar no se vende", añadió la portavoz del colectivo.

Iniciativa popular parlamentaria

Entre las acciones previstas, y tal como se recoge en el reglamento interno del Parlamento de Canarias, (sección II, De las proposiciones de Ley, referencia a Iniciativas populares), la plataforma se marca como objetivo la recogida de 15.000 firmas para trasladar este problema a la clase política canaria.

Asimismo, a esta recogida manual se unirá la creación de una plataforma online que permitirá a todos los ciudadanos/as conocer las reivindicaciones del colectivo y firmar digitalmente la propuesta.

Actualmente ya están creados los perfiles oficiales en las diferentes RRSS (@salvarlabahíadesantaagueda) y serán utilizados para informar de los próximos actos que sean aprobados en asamblea.

El próximo domingo 15 de agosto está prevista la primera acción informativa/reivindicativa en la bahía a partir de las 11.00 horas.

#SalvarLaBahíaDeSantaÁgueda

¡Una causa justa!

¡Contamos con tod@s los grancanari@s!