La Defensora del Paciente apoya el Informe sobre Residencias de Mayores

Flores felicitó a la Diputación del Común por el Informe Extraordinario sobre Centros de Atención Residencial para personas mayores en Canarias, y puntualizó que no se trata de una cuestión meramente autonómica, sino que se da también a nivel nacional. Así, considera que son necesarias las inspecciones sin previo aviso para asegurar que estos sitios funcionen a la perfección, que estén limpios y que tengan personal suficiente para dar los cuidados que necesita el colectivo.

La presidenta afirmó que "todos somos responsables, desde la Administración Pública hasta el último trabajador que haya tenido constancia de irregularidades y no haya acudido al juzgado o a la Fiscalía". Flores subrayó la necesidad de que esta actúe, puesto que no se trata simplemente de un tema administrativo "ya que la omisión del deber de socorro se trata por la vía penal y, en este caso, la Fiscalía no puede hacer oídos sordos".

Yanes aseguró que en algunas de las residencias canarias en las que se detectaron irregularidades, no se recibían inspecciones por parte de la Consejería de Derechos Sociales desde hacía 3 años, y en otras muchas ni tan siquiera recordaban cuándo había sido la última.

"Los defensores del pueblo no tenemos poder ejecutivo sobre la Administración Pública, pero al hacer nuestro trabajo de forma seria e independiente, ganamos una autoridad moral que hace que las administraciones reaccionen a los informes que realizamos, que es lo que ha sucedido con el de los Centros de Atención Residencial para personas mayores en Canarias".