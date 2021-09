Lorenzo Bragado: "Hay muchas necesidades, pero estén seguros de que por nosotros no quedará"

Las Palmas de Gran Canaria/ El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, ha aseverado, en su discurso de inicio del nuevo curso judicial, que el servicio público en Canarias se enfrenta a un panorama "realmente preocupante" porque "ya partíamos de una situación más que mejorable", pero afirmó que, aunque son muchas las necesidades, "tengan la completa seguridad de que por nosotros no quedará".

En su primera ceremonia inaugural del curso judicial tras su toma de posesión como presidente del TSJC el pasado 10 de mayo, el máximo representante del gobierno de los jueces en Canarias ha apoyado las palabras del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que en la ceremonia inaugural del año judicial ante el Rey del pasado 6 de septiembre calificó de "insostenible" la situación de interinidad del órgano de Gobierno de los jueces, que supera los 1.000 días en funciones ante la falta de consenso para su renovación.

"No puedo estar más de acuerdo [con el calificativo de insostenible]", afirmó Bragado, "máxime cuando se han recortado las competencias del Consejo en funciones, lo que afecta de manera negativa al normal funcionamiento de los tribunales y de los demás órganos de gobierno".

Así, el magistrado recordó que sólo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se encuentran actualmente vacantes a día de hoy dos presidencias, la de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior en su sede de Las Palmas, ambas por jubilación de sus titulares, "cargos que no pueden ser cubiertos en las actuales circunstancias, lo que priva a la Sala de Gobierno de dos miembros natos y puede dificultar la consecución del quorum legalmente exigido", explicó.

"En definitiva, y al margen de disputas políticas en las que los jueces no entramos" sintetizó, "resulta imprescindible que esta anomalía institucional se corrija cuanto antes".

150 acuerdos en 100 días

El presidente hizo un repaso de su gestión al frente del TSJC, apuntando que en estos escasos 100 días de mandato la Sala de Gobierno ha adoptado más de 150 acuerdos. Entre éstos, destacó el plan de comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o la potenciación y actualización permanente del Portal de Transparencia del TSJC que se aloja en la página web del Consejo General del Poder Judicial.

En él, reseñó, "ya se pueden consultar a día de hoy las normas de reparto actualizadas que rigen en todos los órganos judiciales de las islas, el calendario de reuniones de la Sala de Gobierno y los acuerdos adoptados en cada una de ellas".

Bragado recordó que si primera visita como presidente del TSJC a un partido judicial se había verificado en junio pasado "al más colapsado de Canarias y probablemente a uno de los que se encuentran en peor situación de toda España, Granadilla de Abona, calificado el 2019 por propia Sala de Gobierno como un "partido judicial fallido".

"Es un término grueso", aseveró, "pero no es ninguna exageración, cuando algún juzgado tiene más de 6.000 escritos pendientes de proveer o se encuentran en trámite (valga la expresión) diligencias previas iniciadas en 2010. El panorama es, ciertamente, desolador".

Enfatizó que el servicio público no podía "resignarse" ante esta situación: "Así, con motivo de la visita y en coordinación con la fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, se está desarrollando un plan de revisión de los procedimientos penales más antiguos; también en colaboración con el Colegio de Procuradores hemos impulsado un plan para la comunicación de los escritos repetitivos, de impulso, a fin de agilizar su tramitación; también he destinado como refuerzo a dos juezas en prácticas, que permanecerán hasta el 30 de noviembre; hemos interesado de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la mejora de las instalaciones –me consta que se está trabajando en ello– y también personal de apoyo; hemos designado también un ponente en la Sala de Gobierno para diseñar un plan de actualización una vez se extingan los refuerzos a cargo de las compañeras en prácticas", detalló.

Juan Luis Lorenzo matizó que había puesto como ejemplo la situación del partido judicial de Granadilla de Abona "como la forma que tenemos de trabajar en la Sala de Gobierno que que me honra presidir", y agregó: "Son muchas las necesidades, pero tengan la completa seguridad de que por nosotros no quedará. Examinaremos la situación de todos los órganos

judiciales de Canarias y adoptaremos las medidas que estén en el ámbito de nuestras competencias; las demás, las que no nos corresponden directamente, las propondremos a las administraciones competentes en la materia, y haremos un seguimiento estrecho de cada una de ellas".