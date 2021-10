El Grupo Social ONCE entrega 11.000 gafas y 5.000 gorras para protección de los ciudadanos de La Palma

La Palma/ Para mayores, menores y quienes estén obligados a permanecer en zonas donde lleguen cenizas en suspensión.

El Grupo Social ONCE ha trabajado intensamente los últimos días para reunir un total de 11.000 pares de gafas especiales y 5.000 gorras para que puedan ser utilizadas como elementos de protección por los vecinos de la isla de La Palma más afectados por la erupción del volcán.



Las gafas son una equipación sencilla de utilizar y permiten que aquellas personas que se encuentren en las zonas más castigadas por las cenizas o con mayor número de partículas en suspensión, puedan protegerse los ojos, muy sensibles a este tipo de efecto. Se entregan en un primer envío 11.000 unidades para adultos y 500 más para niños y niñas.

Los expertos alertan de que los ojos pueden sufrir rasguños por el choque de alguna partícula en el aire, así como sufrir conjuntivitis, picor o lagrimeo, llegando en ocasiones a provocar algún tipo de abrasión. De ahí esta dotación de gafas de máxima protección y buena visibilidad, que permiten ser utilizadas junto a las propias gafas del usuario. Mientras, el uso de las gorras refuerza la protección de la cabeza, la frente e incluso también los ojos, al evitar la caída o impacto directo de cenizas, polvo en suspensión en el aire u otros elementos.

Esta primera entrega de gafas y gorras llega a la isla de La Palma gracias a la colaboración del Ejército del Aire y serán distribuidas por la Cruz Roja, apoyada en las instalaciones de la agencia de la ONCE en la isla y la factoría de la lavandería Ilunion, del Grupo Social ONCE, allí ubicada.

Para el Grupo Social ONCE esta acción se enmarca en su realidad cotidiana de estar al lado de la sociedad en todos los momentos, cuidar a las personas, especialmente en los momentos más difíciles, y tratar de devolver así a la ciudadanía, en este caso a los vecinos de la isla de La Palma, la solidaridad y la ilusión que son los motores de la Organización.

