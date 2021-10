Adeje abanderará en 2022 la hemodonación al convertirse en sede provincial

La presentación de este nombramiento ha tenido lugar este jueves 7 de octubre en el Convento de Adeje con la presencia de autoridades de las diferentes administraciones y representantes de la sociedad. La entrega del testigo, ha sido realizada por la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de La Orotava, María Candelaria García Pacheco, y recibido por la concejala de Salud y Calidad del Ayuntamiento de Adeje, Amada Trujillo Bencomo, en presencia de la Presidenta del ICHH, María Teresa Gutiérrez Izquierdo.

Para Trujillo Bencomo, recibir este testigo supone "el reconocimiento de nuestro compromiso como pueblo con la hemodonación. Llevamos muchos años trabajando codo con codo con el Instituto de Hemodonación a través de campañas, unidades móviles e incluso con instalaciones municipales durante el confinamiento del año pasado. Todo esto no se podría realizar sin la colaboración de toda la sociedad adejera que siempre se ha distinguido por ser un pueblo solidario. Desde aquí animo a todas las personas a dar ese pequeño paso de donar sangre, tan importante para la salud de los enfermos." Hay que recordar que Adeje dispone de un punto fijo para la extracción de sangre que está ubicado en el Centro Cultural de Fañabé.

María Teresa Gutiérrez ha expresado que "la sangre se requiere en situaciones de emergencia, en tratamientos crónicos, intervenciones quirúrgicas, etc. y, aunque se recomienda realizar donaciones periódicas a los adultos que cumplan con una serie de requisitos (edad legal, buena salud, no estar embarazada, etc.), no siempre las personas adquieren el grado de concienciación necesario que requiere el acto de donar, ya que existen diferentes barreras que lo impiden". Para añadir también que "eventos como éste nos permiten un desarrollo importante de la comunicación a nivel local, lo que se traduce en un acercamiento a los colectivos y asociaciones de todo tipo, cuya formación les permite entender mejor la importancia de este altruista acto y, a su vez, les convierte en ejes de comunicación".

La designación se formalizó en un acto institucional el pasado 2 de junio, en el municipio de La Orotava, con la entrega, al Alcalde de Adeje, de la estatuilla que simboliza el traspaso del testigo.

Acciones a realizar

Con esta acreditación, el municipio de Adeje asume el compromiso de trabajar, apoyar y difundir, todas las campañas de donación de sangre que realice el ICHH en el año 2022, con el objetivo de aumentar el número de donaciones en toda Canarias. También, concienciar a la ciudadanía sobre la importancia y la necesidad de la donación de sangre, de forma activa, directa o indirectamente, garantizando de esta manera el abastecimiento de sangre.

Por ello, el ayuntamiento de Adeje ha diseñado un programa de acciones que se desarrollarán desde octubre del año 2021, hasta junio del año 2022. Entre las acciones más destacadas tenemos la divulgación, a toda la ciudadanía, sobre el significado de este proyecto con la finalidad de concienciar sobre la importancia de la donación de sangre, destacando el aporte solidario de la donación voluntaria, gracias a la cual se cubre la necesidad de sangre que permite salvar vidas.

Además, se ha diseñado una estrategia de divulgación en redes sociales sobre la necesidad e importancia de la donación. Otro de los puntos importantes será el trabajo transversal con las distintas áreas del Ayuntamiento en la promoción, diseño y desarrollo de las futuras campañas de donación de sangre.

Paralelamente la concejalía está trabajando en la organización de charlas, conferencias o mesas redondas dirigidas a la población en general, con el fin de concienciar sobre la necesidad de donar sangre; así como la organización de talleres formativos en los centros educativos para aumentar el conocimiento en el alumnado sobre esta materia.

Durante 2022, el Ayuntamiento realizará una toma de contacto con el tejido empresarial y asociativo del municipio con el objetivo de crear sinergias de colaboración e implicación en las campañas de donación.

Las acciones realizadas en Adeje culminarán el 14 de junio de 2022, con la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre. Ese día será el escenario para dar a conocer el contenido de todos los trabajos realizados en materia de donaciones de sangre, formación y divulgación. También servirá como acto de homenaje, de agradecimiento y reconocimiento, a todas las personas donantes, colectivos, instituciones y entidades colaboradoras, que hacen posible el autoabastecimiento de sangre y sus derivados, garantizando un sistema sanitario sostenible.

Adeje, compromiso continuo con la hemodonación

El 20 de noviembre del 2020, el ayuntamiento de Adeje se suscribió al Convenio de Colaboración entre el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la promoción de donación de sangre, con el objetivo de facilitar locales adecuados para realizar las campañas de donación de sangre habituales. El acuerdo posibilita, entre otras cosas, la disposición de un punto fijo para la extracción de sangre que, en el caso de Adeje, está ubicado en el Centro Cultural de Fañabé.

Esta iniciativa surge debido a que la pandemia actual (COVID-19), el ICHH no ha podido utilizar las unidades móviles de donación de sangre en sus campañas habituales, ya que éstas no garantizan la seguridad y la distancia social indicadas por las autoridades sanitarias, para hacer frente a la expansión del coronavirus.