Ángel Víctor Torres agradece a todo el país las muestras de solidaridad y apoyo a la reconstrucción de La Palma

El titular del Ejecutivo resalta los 224 millones ya aprobados por el Consejo de Ministros y los 40 movilizados por Canarias, para la adquisición de viviendas y enseres, un plan de empleo, ayudas a empresas, sector primario y acciones sociales.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, agradeció esta mañana, antes de participar en los actos oficiales por el Día de España en Madrid, las constantes, sinceras y profundas muestras de solidaridad y apoyo que han demostrado hasta ahora todas las comunidades autónomas con la isla de La Palma por los daños y consecuencias del volcán en erupción en Cumbre Vieja, en la vertiente oeste de la llamada Isla Bonita.

En declaraciones a los medios de comunicación, Torres indicó que, "como hacemos siempre y aunque estemos a más de 2.000 kilómetros de distancia de la Península, acudo hoy a los actos por el día de nuestro país para acompañar en esta celebración, pero, especialmente, para agradecer las muestras de solidaridad, aliento, apoyo y ánimo que está recibiendo el pueblo palmero de todas las comunidades autónomas, pues me han llamado todos sus presidentes en varias ocasiones para ofrecer lo que puedan desde sus gobiernos, por lo que solo puedo mostrar agradecimiento. Toda España es La Palma y por eso también estoy hoy aquí", señaló el presidente de Canarias.

Torres insistió en que, si bien resulta aún imposible saber cuándo menguará y acabará la erupción en Cumbre Vieja, lo mejor es que, de momento, no se han producido daños personales, "y esto debe continuar así". No obstante, volvió a lamentar "las cuantiosas pérdidas materiales que está originando la erupción, que aún no podemos cuantificar precisamente porque no sabemos cuándo el volcán va a dejar de expulsar lava. Ya ha emitido más que los volcanes Teneguía y San Juan juntos; en pocos días ha superado la erupción del Teneguía, y el magma y la emisión de dióxido de azufre no hacen prever que estemos cerca del final", indicó.

El presidente de Canarias agradece la reacción rápida y el apoyo activado desde el principio por el presidente Pedro Sánchez ante esta emergencia y el hecho de que este miércoles, "si lo permite la ceniza y se puede volar en ese espacio aéreo", vuelva a la isla de La Palma, en la que ya habrá estado cuatro veces desde que se activó el volcán en el municipio de El Paso.

Torres resaltó los 224 millones de euros aprobados ya por el Consejo de Ministros para activar diversas ayudas, como los 63 millones para empresas afectadas y para un plan de empleo específico para la Isla Bonita; 22 para el sector primario; 17 millones para viviendas, enseres y acciones sociales; 40 para aspectos ambientales, y 5 para investigaciones científicas.

A su juicio, se trata de "importantes partidas" que, además, se añaden a los 40 millones ya movilizados por el Gobierno de Canarias. "Tenemos que ver cuáles son los daños definitivos, pero debemos reconocer que el Gobierno de España está actuando con prontitud y se ha situado al lado de la catástrofe que está suponiendo este volcán".

Torres admitió que la celebración del 12 de octubre en los últimos años ha sido distinta "porque hemos sufrido una pandemia de la que, por suerte, parece que estamos saliendo, aunque con prudencia. Para nuestro país y Canarias, resulta clave recuperar toda la economía privada, después de que lo público haya sido esencial en estos meses durísimos".

Según recalcó el presidente de Canarias, "las cosas pintan bien en lo económico, de momento, y esperamos que no se tuerzan y que tengamos una buena temporada turística de invierno. Canarias tiene un clima magnífico en estos meses finales del año y el turismo, que fue el sector más afectado por la crisis sanitaria, es la clave de nuestra economía", recordó.

Defensa del Estado de las Autonomías y la descentralización

Preguntado por la intención del Gobierno de España de ahondar en la descentralización, Torres se definió como un "ferviente defensor del Estado de las Autonomías. Creo que la descentralización es buena, justa y reproduce lo que es un concepto de Estado y de unión de país. Nosotros los canarios, que estamos a 2.000 kilómetros, y que ahora sufrimos un volcán, con un total de tres en La Palma en el anterior siglo y en este, vemos que el Instituto Geográfico Nacional (IGN), por ejemplo, está en Madrid, cuando uno de sus fines fundamentales es conocer los seísmos y la evolución de los volcanes. Quizá sería más lógico que esté en Canarias, igual que la Agencia Europea del Turismo". En su opinión, "descentralizar las estructuras de un país es bueno y, por lo tanto, lo comparto", subrayó Torres.