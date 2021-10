San Bartolomé de Tirajana/ Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida celebra su segunda jornada presentando las propuestas Primavera - Verano 2022 de una selección de diseñadores consagrados y nuevos talentos.

Encargados de dar comienzo a este segundo día de desfiles en Gran Canaria han sido los creativos noveles Vevas, Rubén Rodríguez y Libérrimo han dado paso a grandes talentos como Guillermina Baeza, All That She Loves, la popular marca inglesa Melissa Odabash y la firma canaria Maldito Sweet, que han presentado sus propuestas en desfiles individuales. Los invitados especiales de la pasarela, entre los que se contaban personalidades como el TV host Josie, la modelo Aída Artiles o la influencer Priscila Betancourt, han podido disfrutar igualmente de las colecciones de Como un Pez en el Agua, la firma italiana Miss Bikini, la marca holandesa Mama María y la canaria Gonzales, que han protagonizado la jornada. Sobre la pasarela, grandes nombres de la moda como Helen Lindes, Mishel Gerzig, Malena Costa o Marta López.

Premio a la Mejor Colección Emergente 2021

Avanzada la tarde, ha tenido lugar la entrega del Premio a la mejor Colección Emergente 2021 que, patrocinado por ISEM Fashion Business School, ha sido otorgado a la diseñadora Verónica Aparicio. Su colección Primavera - Verano 2022 "Can" pone en valor la riqueza natural de Gran Canaria y la importancia de que moda y sostenibilidad vayan de la mano.

Desfiles viernes

Inspirada por la naturaleza, la firma canaria Vevas rinde homenaje a la fauna local presentando Can, una colección de prendas inspiradas en 4 especies autóctonas cuyo patronaje se adapta perfectamente a cada tipología de cuerpo. Comodidad, sostenibilidad y rendimiento técnico conviven con diseños exclusivos para mujer y hombre, que la firma aplica en sus líneas de baño, kimonos, prendas sport y monos

El Jardín de las Hespérides es el nombre que el diseñador Rubén Rodríguez ha elegido para su segunda colección, creada para una mujer empoderada y que disfruta de su sexualidad de manera libre. Inspirada por la mitología griega, el joven creativo rejuvenece las formas clásicas trayéndolas a la actualidad. Blancos, baby blues, grises, violetas y tonos dorados, se aplican sobre prendas asimétricas donde prima la comodidad y el diseño inteligente.

Culminando el primer desfile de la jornada, Libérrimo ha presentado Journey, una propuesta de moda eco-responsable que recibe inspiración de los viajes y aventuras que la vida nos plantea cada día. El diseñador intercala siluetas clásicas con patronajes fruto de la experimentación textil llevada a cabo por la diseñadora, que ha sugerido una colección colorida y rica en prints.

Guillermina Baeza ha presentado su colección Silver Garden, inspirada en la vibrante belleza de un jardín nipón al atardecer. Con un color azul profundo como clave cromática de la colección, su propuesta para este próximo verano apuesta por tie-dyes y estampados que recuerdan a pergaminos y fragmentos de cerámica japonesa. Estos elementos se combinan con lycras en tonos luminosos que aportan pureza a sus líneas de bikinis y bañadores.

De Sol a Soul, de Como Pez en el Agua, es una propuesta cargada de sensualidad, cuyos trajes de baño de algodón nos preparan para la playa. Toda una apuesta por el savoir faire de la artesanía made in Spain aplicada de forma original, cómoda y sofisticada a diseños exclusivos.

La firma italiana Miss Bikini ha presentado Colors Capsule, una línea de beachwear que acerca las creaciones de la reconocida firma a la categoría de alta moda para destinos cálidos. Creada en tejidos de microfibra sobre los que se aplican lúrex y purpurinas, los vibrantes colores y las favorecedoras formas elegidas para esta colección, permiten a la mujer que los lleva disfrutar de una estética y un sentimiento sexy y cautivador.

La colección Origin de All That She Loves está basada en el origen de la creación del planeta a través de los cuatro elementos básicos: agua, tierra, fuego y aire. Cada elemento ha dejado su huella con particulares texturas, coloridos y llamativos tintes que el equipo de la firma ha aplicado en swimwear y ropa íntima. La artesanía de producción local y las tecnologías textiles más punteras, forman parte del ADN de la marca.

La firma Maldito Sweet, bajo la dirección de la diseñadora Nicole Mentado, ha presentado hoy Malditas Noches de Verano, una colección que evoca alegría y positividad. Con la lencería como punto de partida, Maldito Sweet ha trabajado en una serie de prints que se acompañan de elementos como blondas, encajes y bordados, a los que se suman sus características transparencias y charms dorados.

Para su colección Primavera Verano 2022 la diseñadora americana Melissa Odabash ha insistido en el poder de los trajes de baño para realzar y esculpir la silueta femenina. Acercándose a la alta moda de playa, la propuesta de la diseñadora sugiere líneas puras y se apoya en tejidos innovadores que convierten las prendas de playa en piezas atemporales de diseño exclusivo.

La firma Gonzales, creada por la creativa de Gran Canaria Carmen González, abre el último desfile doble de la tarde con su colección Caravasar. Esta propuesta de moda de baño se nutre de inspiraciones orientales recuperadas del pasado siglo, cuando en la isla se daban cita comerciantes de telas exóticas de territorios entonces remotos. Combinando estos estilos y adaptándolos para concebir una nueva dirección más contemporánea, Gonzales ha presentado vestidos lenceros, bralettes, corsés y culottes de talle alto.

Fundada en 2001 por un dúo de diseñadoras holandesas, el último pase del día ha estado protagonizado por el estilo retro de las piezas de baño de Mama María, que ha presentado una colección Primavera - Verano 2022 diseñada para la mujer adulta que desea sentirse cómoda con las formas de su cuerpo. Inspirada en referentes de los años 50 como Betty Page o Marilyn Monroe, la firma trabaja bañadores estampados con diseños clásicos que producen en pequeñas cantidades y para los que también realizan encargos a medida.

Swim Talks

En el marco de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) organiza varios encuentros sobre moda de baño con algunos de los diseñadores más representativos de esta Fashion Week y profesionales del mundo de la moda, que analizarán la actualidad y futuro del sector tratando temas como la inclusión y la sostenibilidad.

Toda la información sobre esta mesa redonda puede consultarse aquí:

http://www.grancanariamodacalida.es/gcswimweek-fashion-talks

Sobre el programa Gran Canaria Moda Cálida

Gran Canaria Moda Cálida es un programa de actuación en el sector textil de la moda en la isla creado desde la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. La Moda es para esta institución un sector creciente y con posibilidades de expansión industrial y Gran Canaria representa el marco en el que diseñadores y empresas apoyan sus proyectos.

Sobre Ifema Madrid

Ifema Madrid es el primer operador ferial de España, y uno de los más importantes de Europa. Con cerca de 900 eventos celebrados anualmente en sus recintos. En su calendario ferial anual incluye cerca de una decena de ferias líderes en sus respectivos sectores relacionados con la moda y lifestyle, entre las que se encuentra Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la gran pasarela de la moda española y el mejor exponente del diseño español en el mundo.