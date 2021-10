Los cazadores engañaron supuestamente a los ciudadanos con un vídeo de los podencos grabado antes de la erupción

- Algunos de los podencos del vídeo son los que estaban en el estanque, pero el vídeo es de antes del volcán y en compañía de cazadores, que los grababan para enseñarlos a otros cazadores.

La mancha del cuarto trasero del ejemplo de la foto de esta publicación evidencia que es el mismo animal, pero la delgadez mostrada en la foto contrasta con el buen aspecto del vídeo. Para que un animal se recupere así necesita semanas y no 4 días. Han mostrado al mismo animal, pero antes de quedar atrapado por el volcán, para que piensen que está rescatado y a salvo "por animalistas".

Ese sitio huele a cazador escondiéndose...

Todos queremos ver un final feliz y cada cual que se crea lo que quiera, pero mientras no haya:

- Quién es el titular y si se le va a multar por cazar ilegalmente en un nivel de alerta, el cual los abandonó por no alertar de su pérdida

- Declaración institucional que diga dónde están los animales y con quién

- Certificado veterinario de que están bien de salud

No nos creemos la película de los héroes "de la sábana", mostrando sólo las fotos de los perros asustados al final y el rabo entre las patas. Las protectoras no secuestran ilegalmente animales, ya que tendrían problemas para llevarlos al veterinario, por ejemplo y justo antes de saber que iban a ser identificados por la protectora Aanipal. Las protectoras prefieren que Aanipal le pase el lector antes que se los lleven y muestren una mofa a las personas que han agonizado con la indiferencia del Cabildo a la hora de sacar más vídeos.

Tampoco nos creemos que sean protectoras las del vídeo anónimo, sin fecha, con los animales estresados y asustados, con comida en la cama, una mano que es "tosca", la entrada con pinta de zulo lavado, empujándolos en el segundo 9, con patada en el segundo 13, muchos más gordos que los del estanque...

Sí, son los mismos, pero grabados antes de ser abandonados en los estanques.

Todo esto es una farsa; las protectoras y animalistas no secuestran clandestinamente animales para luego sacar un vídeo anónimo sin fecha y en un sitio donde huele a zulo lavado y sale un "zapato viejuno" con pantalón de pinza que le propina una patada al perro después de empujarlo contra la cama llena de comida...

Sólo hay que ver la mirada de los animales, claro que para interpretar eso hay que quererlos más que el egoísmo de intentar autoconvencerse que están bien para no sufrir uno mismo por dentro.

Las dudas son sufridas, por eso algunos quieren cerrar el caso, engañándose y aplaudiendo al equipo A, cuando la guardia civil ya ha declarado que uno de ellos es cazador...

"Seguiremos difundiendo la verdad".

https://www.facebook.com/lealesorg/posts/1652361605095343